3 Kontroversi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Penyebab Dipecat

BERIKUT tiga kontroversi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Salah satunya menjadi penyebab sang pelatih dipecat!

PSSI resmi memberhentikan Shin dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Padahal, kontraknya masih berlaku hingga 2027.

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

Pasca pemecatan, banyak beredar kabar jika adanya kontroversi dan polemik yang melibatkan Shin. Lalu, apa saja kontroversi Shin selama menangani Timnas Indonesia?

3 Kontroversi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

3. Konflik dengan Elkan Baggot

Pemain satu ini sempat jadi andalan di awal-awal masa kepelatihan Shin. Namun semuanya berubah saat Baggott tidak turut serta di Piala Asia U-23 2024 dan playoff Olimpiade. Sebab, ia justru berlibur bersama kekasihnya.

Sikap Baggott ini membuat STY murka sehingga sang pemain tak pernah dipanggil lagi. Hubungan keduanya pun tak kunjung membaik.

2. Perbedaan Bahasa

Sang pelatih telah bersama Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Namun masalah bahasa rupanya masih menjadi kendala karena pelatih berusia 54 tahun ini.

Masalah ini menjadi sasaran kritik karena dapat menghambat komunikasi antara pelatih dengan pemain di ruang ganti. Ditambah lagi, pemain diaspora menggunakan bahasa Inggris sehingga lingua franca kian bervariasi.