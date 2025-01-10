Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Gelar TC di Bandung, Nova Arianto Puas dengan Komposisi Pemain

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |19:32 WIB
Timnas Indonesia U-17 Gelar TC di Bandung, Nova Arianto Puas dengan Komposisi Pemain
Nova Arianto memimpin latihan dalam TC Timnas Indonesia U-17 di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Timnas Indonesia U-17 menggelar pemusatan latihan (TC) di Kota Bandung, Jawa Barat, jelang tampil di Piala Asia U-17 2025. Pelatih Nova Arianto merasa puas dengan komposisi pemain.

Putaran final Piala Asia U-17 2025 akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April. Undian fase grup dijadwalkan berlangsung pada 23 Januari mendatang.

1. Dipantau di EPA

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Nova puas meski ini merupakan latihan perdana di program TC. Apalagi, para pemain sebelumnya sudah digembleng tim masing-masing saat tampil Elite Pro Academy (EPA).

“Latihan di awal saya cukup puas dengan apa yang selama ini mereka lakukan di EPA karena mereka rata-rata kami pantau di EPA,” kata Nova saat ditemui di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Jumat (10/1/2025).

“Bisa lihat secara postur, badan, skill cukup baik, tinggal siapa pemain yang bisa lebih siap dan bisa menunjukkan apa yang saya mau, ya dia yang masuk,” tukas eks bek Persib Bandung itu.

2. 50% Pemain Baru

Saat ini, kata Nova, Timnas Indonesia U-17 memiliki 34 pemain yang terdiri dari 50% pemain lama dan 50% pemain baru. Namun, dua di antaranya yakni Mathew Konhke masih dalam perjalanan serta M Nur Ichsan masih bermain di EPA.

“Dan 34 pemain ini belum fix, masih tahap seperti seleksi tahap pertama. Sebenarnya saya ingin lihat kondisi pemain lama seperti apa dan kami melihat opsi-opsi pemain baru yang bisa kami bawa ke Piala Asia,” terang Nova.

 

