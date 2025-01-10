5 Pesepakbola Top yang Sering Main Bareng Patrick Kluivert, Nomor 1 Eks Pelatih Inter Milan

Lima pesepakbola ini sering bermain dengan Patrick Kluivert (Foto: UEFA)

BERIKUT lima pesepakbola top yang sering main bareng Patrick Kluivert. Salah satunya adalah mantan pelatih Inter Milan.

Kluivert secara resmi ditunjuk oleh PSSI untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia yang baru. Ia menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada Senin 6 Januari 2025.

Gaya Patrick Kluivert saat melatih (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Pria asal Belanda ini bukan sosok sembarangan. Sejak menjadi pemain, rekam jejaknya sungguh mentereng. Lantas, siapa saja lima pesepakbola top yang sering main bareng dirinya?

5 Pesepakbola Top yang Sering Main Bareng Patrick Kluivert

5. Xavi Hernandez

Legenda Barcelona ini menduduki posisi kelima pemain yang sering main bersama Kluivert. Selama di Barcelona, keduanya telah memainkan 174 laga bersama untuk membawa Blaugrana meraih kemenangan.

4. Marc Overmars

Sebagai sesama pemain asal Belanda, keduanya sering bersama di timnas. Mereka juga sering berada di satu klub yang sama seperti Ajax dan Barcelona. Total, 223 laga mereka mainkan bersama.