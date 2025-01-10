Hasil Babak Pertama Barito Putera vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025: Macan Kemayoran Memimpin 2-1

Persija Jakarta unggul 2-1 atas Barito Putera di babak pertama (Foto: Instagram/@persija)

YOGYAKARTA – Hasil babak pertama Barito Putera vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (10/1/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Macan Kemayoran.

Persija unggul berkat gol Witan Sulaeman (2’) dan Marko Simic (44’). Sedangkan, Barito membalas sekali lewat Eksel Runtukahu (19’).

Barito Putera vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija mampu unggul cepat atas tim tuan rumah. Kepastian itu setelah Witan Sulaeman mampu membobol gawang yang dikawal Satria Tama pada menit ke-2.

Laskar Antasari tidak tinggal diam begitu saja. Sebab, mereka mampu mencetak gol penyama lewat Eksel Timothy setelah memaksimalkan umpan Rizky Pora pada menit ke-19.

Semenjak skor kembali imbang, Persija dan Barito Putera menaikan tempo laga dengan intensitas tinggi. Hal itu sebagai ganda kedua tim ingin segera kembali mencetak gol dalam upaya meraih tiga poin.

Sampai menit ke-35 belum ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Padahal, Persija dan tim asuhan Rahmad Darmawan beberapa kali sempat menciptakan peluang.

Persija kembali unggul atas Barito Putera pada menit ke-44. Kepastian itu setelah Marko Simic bisa dengan tenang memaksimalkan umpan Dony Tri Pamungkas untuk menjadi gol.