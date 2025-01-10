Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Barito Putera vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025: Macan Kemayoran Memimpin 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |16:24 WIB
Hasil Babak Pertama Barito Putera vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025: Macan Kemayoran Memimpin 2-1
Persija Jakarta unggul 2-1 atas Barito Putera di babak pertama (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

YOGYAKARTA – Hasil babak pertama Barito Putera vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (10/1/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Macan Kemayoran.

Persija unggul berkat gol Witan Sulaeman (2’) dan Marko Simic (44’). Sedangkan, Barito membalas sekali lewat Eksel Runtukahu (19’).

Barito Putera vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)
Barito Putera vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija mampu unggul cepat atas tim tuan rumah. Kepastian itu setelah Witan Sulaeman mampu membobol gawang yang dikawal Satria Tama pada menit ke-2.

Laskar Antasari tidak tinggal diam begitu saja. Sebab, mereka mampu mencetak gol penyama lewat Eksel Timothy setelah memaksimalkan umpan Rizky Pora pada menit ke-19.

Semenjak skor kembali imbang, Persija dan Barito Putera menaikan tempo laga dengan intensitas tinggi. Hal itu sebagai ganda kedua tim ingin segera kembali mencetak gol dalam upaya meraih tiga poin.

Sampai menit ke-35 belum ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Padahal, Persija dan tim asuhan Rahmad Darmawan beberapa kali sempat menciptakan peluang.

Persija kembali unggul atas Barito Putera pada menit ke-44. Kepastian itu setelah Marko Simic bisa dengan tenang memaksimalkan umpan Dony Tri Pamungkas untuk menjadi gol.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632787/janice-tjen-tantang-xinyu-gao-di-perempat-final-jinan-open-2025-xid.webp
Janice Tjen Tantang Xinyu Gao di Perempat Final Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/20/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Daftar Lengkap Tim Kepelatihan Timnas Indonesia yang Dipecat PSSI, dari Kluivert hingga Van Kempen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement