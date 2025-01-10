Advertisement
LIGA INDONESIA

Jelang Barito Putera vs Persija Jakarta, Marko Simic Pastikan Bakal Menggila

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |09:24 WIB
Jelang Barito Putera vs Persija Jakarta, Marko Simic Pastikan Bakal Menggila
Marko Simic di sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
A
A
A

BANTUL - Bomber Persija Jakarta, Marko Simic berjanji akan tampil menggila saat bertamu ke markas Barito Putera di pekan ke-18 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (10/1/2025) pukul 15.30 WIB. Simic bakal bermain maksimal karena ingin memperbaiki posisi Persija  di klasemen Liga 1 yang kini bertengger di peringkat ketiga.

Persija Jakarta akan melakoni laga tandang kontra Barito Putera di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore ini. Ini sekaligus menjadi laga perdana di putaran kedua Liga 1 2024-2025.

1. Simic Optimis Persija Menang

Macan Kemayoran datang dengan modal positif usai meraih dua kemenangan beruntun, yakni atas PSS Sleman (3-1) dan Malut United (1-0). Hal itu membuat Simic semakin termotivasi untuk mempertahankan tren positif yang sedang menyelimuti Persija Jakarta.

Arema FC vs Persija Jakarta. media Persija. marko simic
Arema FC vs Persija Jakarta. media Persija. marko simic

“Kami termotivasi seperti yang pelatih katakan. Kami punya beberapa waktu istirahat, dan saya pikir kami siap untuk besok (hari ini),” kata Simic dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Jumat (10/1/2025).

Simic tak masalah dengan adanya perubahan komposisi skuad di putaran kedua seperti hengkangnya Pedro Dias dan Riko Simanjuntak serta masuknya Yandi Sofyan dan Pablo Andrade. Menurutnya, situasi tak menurunkan kekuatan Persija Jakarta.

“Kami kedatangan beberapa pemain baru, dan kehilangan beberapa pemain juga. Namun, kami punya cukup kekuatan untuk menjalani laga tandang,” terangnya.

 

