HOME BOLA LIGA INDONESIA

Barito Putera vs Persija Jakarta: Yandi Sofyan Tak Sabar untuk Debut

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |02:05 WIB
Barito Putera vs Persija Jakarta: Yandi Sofyan Tak Sabar untuk Debut
Pemain Persija Jakarta, Yandi Sofyan. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA - Pemain anyar Persija Jakarta, Yandi Sofyan mengaku sudah taka sabar untuk segera debut sebagai pemain Macan Kemayoran. Untuk itu, Yandi berharap bisa dimainkan saat Persija bertandang ke markas Barito Putera pada pekan ke-18 Liga 1 2024-2025, Jumat (10/1/2025) pukul 15.30 WIB.

Sebagaimana diketahui, pemain berposisi penyerang itu dipinjam Persija Jakarta dari Malut United. Yandi akan bersama Persija sampai akhir musim 2024-2025.

1. Yandi Sofyan Senang dengan Persija

Yandi mengatakan skema bermain Persija pada musim ini cukup apik. Hal itu pun membuatnya sangat antusias segera merumput dengan tim asuhan Carlos Pena tersebut.

Yandi Sofyan kini perkuat Persija Jakarta. ig/persija
Yandi Sofyan kini perkuat Persija Jakarta. ig/persija

"Sangat baik, bermain rapi, dan efektif lebih terorganisir. Kemarin pun sempat saat nonton amazed dengan cara main Persija. Jadi, sudah tidak sabar untuk segera bermain," kata Yandi Sofyan, dikutip Jumat (10/1/2025).

2. Optimis Bisa Bersinar di Persija

Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan akan bekerja keras agar bisa menyatu dengan gaya permainan Persija. Dia meyakini kehadirannya bisa menambah pilihan lain lini pertahanan timnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
