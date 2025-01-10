JAKARTA - Pemain anyar Persija Jakarta, Yandi Sofyan mengaku sudah taka sabar untuk segera debut sebagai pemain Macan Kemayoran. Untuk itu, Yandi berharap bisa dimainkan saat Persija bertandang ke markas Barito Putera pada pekan ke-18 Liga 1 2024-2025, Jumat (10/1/2025) pukul 15.30 WIB.
Sebagaimana diketahui, pemain berposisi penyerang itu dipinjam Persija Jakarta dari Malut United. Yandi akan bersama Persija sampai akhir musim 2024-2025.
Yandi mengatakan skema bermain Persija pada musim ini cukup apik. Hal itu pun membuatnya sangat antusias segera merumput dengan tim asuhan Carlos Pena tersebut.
"Sangat baik, bermain rapi, dan efektif lebih terorganisir. Kemarin pun sempat saat nonton amazed dengan cara main Persija. Jadi, sudah tidak sabar untuk segera bermain," kata Yandi Sofyan, dikutip Jumat (10/1/2025).
Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan akan bekerja keras agar bisa menyatu dengan gaya permainan Persija. Dia meyakini kehadirannya bisa menambah pilihan lain lini pertahanan timnya.