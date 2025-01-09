Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Buriram United vs Borneo FC di ASEAN Club Championship 2024-2025, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |17:23 WIB
Link Live Streaming Buriram United vs Borneo FC di ASEAN Club Championship 2024-2025, Klik di Sini!
Simak link live streaming Buriram United vs Borneo FC di ASEAN Club Championship 2024-2025 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

LINK live streaming Buriram United vs Borneo FC di ASEAN Club Championship 2024-2025 bisa klik di sini! Laga ini akan berlangsung di Stadion Buriram, Buriram, Thailand, Kamis (9/1/2025) pukul 19.30 WIB.

Ini merupakan matchday tiga Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025. Sejauh ini, Borneo FC berada di posisi empat klasemen dengan tiga poin hasil dari satu kali menang dan sekali kalah.

Diego Michiels dan Stefano Lilipaly hadir dalam Tur Trofi ASEAN Club Championship (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
Diego Michiels dan Stefano Lilipaly hadir dalam Tur Trofi ASEAN Club Championship (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

1. Duel Penting

Sementara itu, Buriram nangkring satu strip di atasnya dengan nilai yang sama. Wakil Thailand itu hanya unggul dalam hal selisih gol yakni +6 (8-2) berbanding +2 (3-1).

Tak pelak, duel ini berarti penting bagi kedua kesebelasan. Kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke babak semifinal.

Apalagi, hanya dua tim teratas yang akan diambil dari masing-masing grup di babak empat besar. Saat ini, dua posisi teratas di Grup B ditempati oleh Cong An Hanoi FC dan Kuala Lumpur City FC yang sama-sama mengumpulkan enam poin.

2. Bukti Kelayakan

Bagi Borneo, laga ini menjadi pembuktian kelayakan mewakili Indonesia di level ASEAN. Sejauh ini anak asuh Pieter Huistra belum tampil apik di ASEAN Club Championship 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
