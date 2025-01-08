Hasil Arsenal vs Newcastle United di Semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025: The Gunners Takluk 0-2

Newcastle United menang 2-0 atas Arsenal di leg I Semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025 (Foto: X/@Carabao_Cup)

LONDON – Hasil Arsenal vs Newcastle United di Leg I Semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Emirates, London, Inggris, Rabu (8/1/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Magpies.

Dua gol Newcastle masing-masing disumbang Alexander Isak (37’) dan Anthony Gordon (51’). Kemenangan ini memperbesar peluang mereka untuk lolos ke final Piala Liga Inggris 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Arsenal tampil dominan dalam penguasaan bola selama 90 menit. Mereka mencatat hingga 70% penguasaan, berbanding 30 milik Newcastle United.

Peluang pertama didapat menit ke-11 ketika tembakan William Saliba berhasil diblok Dan Burn. Bola muntah coba dimanfaatkan Kai Havertz tetapi bisa ditepis Martin Dubravka.

Selang dua menit, sundulan Jurrien Timber melambung kendati berdiri dalam posisi bebas di kotak penalti. Menit ke-29, Gabriel Martinelli punya peluang emas saat berhadapan satu lawan satu dengan Dubravka. Sayangnya bola membentur tiang.

Keasyikan menyerang, gawang Arsenal bobol di menit ke-37. Bola direct dari belakang jatuh di kaki Isak. Striker asal Swedia itu langsung melepaskan tembakan untuk menjebol gawang Raya. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.