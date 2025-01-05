Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kata-Kata Mikel Arteta Kelar Laga Brighton & Hove Albion vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |06:07 WIB
Kata-Kata Mikel Arteta Kelar Laga Brighton & Hove Albion vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025
Simak kata-kata Mikel Arteta usai laga Brighton & Hove Albion vs Arsenal berakhir 1-1 (Foto: Premier League)
A
A
A

FALMER – Kata-kata Mikel Arteta kelar laga Brighton & Hove Albion vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025 menarik untuk diulas. Sebab, ia merasa heran dengan hukuman penalti yang diterima anak asuhnya.

Laga Brighton & Hove Albion vs Arsenal itu berlangsung di Stadion American Express, Falmer, Inggris, Minggu (5/1/2025) dini hari WIB. Berakhir 1-1, kedua tim harus puas berbagi angka.

Brighton & Hove Albion vs Arsenal (Foto: Premier League)

1. Apa yang Terjadi

Arsenal lebih dulu unggul di menit ke-16 lewat gol gelandang Ethan Nwaneri (16’). Ia berhasil memanfaatkan umpan matang Mikel Merino untuk mengubah skor.

Setelah itu, Arsenal justru kesulitan menambah gol. Sementara, Brighton berupaya keras mencari gol penyeimbang. Sampai akhirnya terjadilah pelanggaran William Saliba kepada Joao Pedro.

2. Pelanggaran Aneh

Pemain asal Brasil itu tengah berusaha menguasai bola dengan kepalanya. Tidak disangka, Saliba datang dan berupaya menanduk si kulit bundar untuk merebutnya dari penguasaan Pedro.

Wasit Anthony Taylor lantas memberi hadiah penalti usai mendapat bisikan dari VAR. Pedro sukses mengeksekusi tendangan 12 pas itu di menit ke-61 untuk menyamakan skor 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630811/jadwaldan-link-streaming-round-4-afc-asian-qualifiers-uea-vs-oman-timnas-indonesia-vs-irak-division-cyb.webp
JadwalÂ dan Link Streaming Round 4 AFC Asian Qualifiers: UEA vs Oman, Timnas Indonesia vs Irak diÂ VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/07/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_2.jpg
Duet Rizky Ridho dan Justin Hubner Diturunkan Vs Irak? Kluivert Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement