Kata-Kata Mikel Arteta Kelar Laga Brighton & Hove Albion vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025

FALMER – Kata-kata Mikel Arteta kelar laga Brighton & Hove Albion vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025 menarik untuk diulas. Sebab, ia merasa heran dengan hukuman penalti yang diterima anak asuhnya.

Laga Brighton & Hove Albion vs Arsenal itu berlangsung di Stadion American Express, Falmer, Inggris, Minggu (5/1/2025) dini hari WIB. Berakhir 1-1, kedua tim harus puas berbagi angka.

1. Apa yang Terjadi

Arsenal lebih dulu unggul di menit ke-16 lewat gol gelandang Ethan Nwaneri (16’). Ia berhasil memanfaatkan umpan matang Mikel Merino untuk mengubah skor.

Setelah itu, Arsenal justru kesulitan menambah gol. Sementara, Brighton berupaya keras mencari gol penyeimbang. Sampai akhirnya terjadilah pelanggaran William Saliba kepada Joao Pedro.

2. Pelanggaran Aneh

Pemain asal Brasil itu tengah berusaha menguasai bola dengan kepalanya. Tidak disangka, Saliba datang dan berupaya menanduk si kulit bundar untuk merebutnya dari penguasaan Pedro.

Wasit Anthony Taylor lantas memberi hadiah penalti usai mendapat bisikan dari VAR. Pedro sukses mengeksekusi tendangan 12 pas itu di menit ke-61 untuk menyamakan skor 1-1.