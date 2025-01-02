Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Brentford vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025: The Gunners Awali Tahun Baru dengan Kemenangan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |05:28 WIB
Hasil Brentford vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025: <i>The Gunners</i> Awali Tahun Baru dengan Kemenangan
Arsenal menang 3-1 atas Brentford di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Premier League)
A
A
A

LONDON Arsenal berhasil mengawali tahun baru 2025 dengan kemenangan saat bertamu ke markas Brentford pada Kamis (2/1/2025) dini hari WIB. Bermain di Gtech Community Stadium, London, Inggris, tim berjuluk The Gunners itu tepatnya menang dengan skor meyakinkan 3-1.

Berkat kemenangan itu, Arsenal terus memantapkan posisi mereka di posisi kedua Liga Inggris 2024-2025 dengan total 39 poin. Tim asuhan Mikel Arteta itu masih tertinggal 6 angka dari Liverpool yang menguasai puncak klasemen sementara Liga Inggris musim ini.

Sementara itu, Arsenal pun unggul dua poin dari Nottingham Forest di posisi ketiga. Jadi, tiga poin yang berhasil direbut dari markas Brentford jelas sangatlah berharga untuk Arsenal.

Jalannya Pertandingan

Brentford sejatinya mengawali laga kandang mereka dengan manis karena mampu unggul lebih dulu di menit 13 berkat gol Bryan Mbeumo. Hanya saja, Arsenal berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-29 lewat aksi Gabriel Jesus.

Brentford vs Arsenal (Premier League)

Skor 1-1 menjadi hasil akhir di babak pertama. Memasuki babak kedua, Arsenal dengan cepat membalikkan keadaan usai Mikel Merino mencetak gol di menit 50.

Lalu tiga menit berselang, giliran Gabriel Martinelli yang mencetak gol untuk Arsenal. Skor 3-1 itu lantas bertahan sampai laga berakhir.

Halaman:
1 2
      
