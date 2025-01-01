3 Kerugian Manchester United jika Terdegradasi di Akhir Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Bikin Pusing Sir Jim Ratcliffe

3 Kerugian yang Dialami Manchester United jika Degradasi di Akhir Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Premier League)

ADA 3 kerugian yang bakal dialami Manchester United jika terdegradasi di akhir Liga Inggris 2024-2025. Ya, Man United bisa dikatakan sangat dekat dengan zona degradasi ketimbang lima besar di klasemen Liga Inggris musim ini.

Man United tepatnya berada di posisi 14 di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 22 poin. Hasil tersebut berkat 6 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 9 kekalahan.

Man United pun kini hanya terpaut tujuh angka saja dari Ipswich Town yang berada di posisi 18, atau batas zona degradasi. Jika terus-terusan meraih hasil buruk, bukan tak mungkin Man United akan turun dan berada di tiga terbawah Liga Inggris.

Degradasi jelas akan memberikan banyak kerugian untuk tim berjuluk Setan Merah itu. Setidaknya tiga kerugian besar akan sangat terasa, lantas apa saja itu?

Berikut 3 Kerugian Manchester United jika Terdegradasi di Akhir Liga Inggris 2024-2025:

3. Dipecatnya Ruben Amorim





Ruben Amorim baru saja ditunjuk sebagai pelatih Man United untuk menggantikan Erik Ten Hag pada 11 November 2024. Ia dikontrak Man United hingga akhir musim panas 2027.

Amorim dipercaya menangani Man United lantaran mampu bersinar saat melatih Sporting Lisbon di Liga Portugal. Namun, dari tujuh laga awal bersama Man United, Amorim nyatanya gagal memberikan hasil manis.

Dari delapan laga Amorim bersama Man United di Liga Inggris 2024-2025, pelatih berusia 39 itu mencatatkan dua kemenangan saja. Sisanya satu laga berakhir imbang, dan lima lagi berakhir dengan kekalahan.

Tentu andai hasil buruk terus terjadi hingga Man United terdegradasi, maka Amorim mungkin menjadi sosok yang paling disalahkan. Ia akan dipecat meski didatangkan dengan status pelatih muda menjanjikan. Kehilangan Amorim bisa menjadi salah satu kerugian untuk Man United.