Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Kerugian Manchester United jika Terdegradasi di Akhir Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Bikin Pusing Sir Jim Ratcliffe

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |08:30 WIB
3 Kerugian Manchester United jika Terdegradasi di Akhir Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Bikin Pusing Sir Jim Ratcliffe
3 Kerugian yang Dialami Manchester United jika Degradasi di Akhir Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Premier League)
A
A
A

ADA 3 kerugian yang bakal dialami Manchester United jika terdegradasi di akhir Liga Inggris 2024-2025. Ya, Man United bisa dikatakan sangat dekat dengan zona degradasi ketimbang lima besar di klasemen Liga Inggris musim ini.

Man United tepatnya berada di posisi 14 di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 22 poin. Hasil tersebut berkat 6 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 9 kekalahan.

Man United pun kini hanya terpaut tujuh angka saja dari Ipswich Town yang berada di posisi 18, atau batas zona degradasi. Jika terus-terusan meraih hasil buruk, bukan tak mungkin Man United akan turun dan berada di tiga terbawah Liga Inggris.

Degradasi jelas akan memberikan banyak kerugian untuk tim berjuluk Setan Merah itu. Setidaknya tiga kerugian besar akan sangat terasa, lantas apa saja itu?

Berikut 3 Kerugian Manchester United jika Terdegradasi di Akhir Liga Inggris 2024-2025:

3. Dipecatnya Ruben Amorim

Ruben Amorim

Ruben Amorim baru saja ditunjuk sebagai pelatih Man United untuk menggantikan Erik Ten Hag pada 11 November 2024. Ia dikontrak Man United hingga akhir musim panas 2027.

Amorim dipercaya menangani Man United lantaran mampu bersinar saat melatih Sporting Lisbon di Liga Portugal. Namun, dari tujuh laga awal bersama Man United, Amorim nyatanya gagal memberikan hasil manis.

Dari delapan laga Amorim bersama Man United di Liga Inggris 2024-2025, pelatih berusia 39 itu mencatatkan dua kemenangan saja. Sisanya satu laga berakhir imbang, dan lima lagi berakhir dengan kekalahan.

Tentu andai hasil buruk terus terjadi hingga Man United terdegradasi, maka Amorim mungkin menjadi sosok yang paling disalahkan. Ia akan dipecat meski didatangkan dengan status pelatih muda menjanjikan. Kehilangan Amorim bisa menjadi salah satu kerugian untuk Man United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1629143/blacksteel-fc-papuacetak-kemenangan-perdana-di-pfl-20252026-usai-taklukkan-nanzaby-fc-41-bov.webp
Blacksteel FC PapuaÂ Cetak Kemenangan Perdana di PFL 2025/2026 usai Taklukkan Nanzaby FC 4â1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement