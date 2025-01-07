Hasil Bali United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Drama di Akhir Laga, Maung Bandung Curi 1 Poin Usai Ditahan 1-1

GIANYAR – Persib Bandung berhasil mencuri satu poin dari kandang Bali United pada laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024-2025, pada Selasa (7/1/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tim berjuluk Maung Bandung tersebut tepatnya berhasil menahan tuan rumah dengan skor 1-1.

Skor imbang tersebut bisa dikatakan hasil terbaik yang bisa direbut Persib. Sebab mereka justru nyaris kalah 0-1 karena gol Rahmat Arjuna di awal babak kedua.

Persib pun baru bisa mencetak gol usai Bali United kehilangan Yabes Roni di menit 90 karena kartu merah. Tiga menit setelahnya, Gustavo Franca mencetak gol dan membuat laga berakhir 1-1.

Dengan hasil itu, Persib masih mantap di puncak klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 39 poin. Sedangkan Bali United berada di posisi keempat dengan 28 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Pertandingan Bali United vs Persib berlangsung begitu sengit dan panas terbukti dengan lima kartu kuning yang sudah dikeluarkan wasit di 45 menit laga tersebut.

Marc Klok menjadi pemain pertama yang kena kartu kuning, tepatnya ketika laga baru berjalan empat menit. Lalu Gustavo Franca menyusul Klok dengan meraih kartu kuni di menit 3.

Sementara Bali United ada tiga pemain yang terkena kartu kuning. Sebut saja seperti Novri Setiawan, Elias Dolah, dan Irfan Jaya.

Pada akhirnya, pertempuan panas itu berakhir dengan skor 0-0 di babak pertama.