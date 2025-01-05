Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Mitchel Bakker, Juara Liga Europa 2023-2024 yang Disebut Tengah Didekati PSSI untuk Perkuat Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |10:08 WIB
Profil Mitchel Bakker, Juara Liga Europa 2023-2024 yang Disebut Tengah Didekati PSSI untuk Perkuat Timnas Indonesia
Mitchel Bakker (kanan), pemain yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagran/@mittchelb)
PROFIL Mitchel Bakker, juara Liga Europa 2023-2024 yang disebut tengah didekati PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Nama Mitchel Bakker ramai dibahas di media sosial pada Sabtu, 4 Januari 2025.

Menurut penelusuran sejumlah akun termasuk @indobloodtalent, Mitchel Bakker memiliki darah Indonesia dari keluarga ibunya. Keluarga ibu Mitchel Bakker disebut berasal dari Maluku.

"Mitchel Bakker adalah pesepakbola dari Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari Kakek sisi ibu-nya, di mana Kakek nya lahir di Maluku," tulis akun instagram @indobloodtalent.

Karier Mitchel Bakker

Mitchel Bakker memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ibu. (Foto: Instagram/@arsiptimnas)

Mengutip dari transfermarkt, Mitchel Bakker memulai karier sepakbolanya dengan merumput bersama akademi Ajax Amsterdam. Pencapaian luar biasa dicetak Ajax Amsterdam U-21 yang diperkuat Mitchel Bakker pada musim 2017-2018.

Bermaterikan pemain-pemain U-21, plus Mitchel Bekker yang baru berusia 18 tahun, Ajax Amsterdam U-21 juara Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda 2017-2018! Berselang satu musim atau di usia 19 tahun, Mitchel Bekker diboyong Paris Saint-Germain (PSG) pada musim panas 2019.

Bersama Les Parisiens -julukan PSG, mantan personel Timnas Belanda U-21 ini memenangkan enam trofi, termasuk gelar Liga Prancis 2019-2020. Setelah dua tahun berkarier bersama Raksasa Prancis tersebut, Mitchel Bakker dibeli Bayer Leverkusen pada musim panas 2021.

Bersama juara Bundesliga 2023-2024, Mitchel Bakker merumput 70 kali dengan koleksi lima gol dan tujuh assist. Bersinar bersama Bayer Leverkusen, Mitchel Bakker direkrut Atalanta pada musim panas 2023.

