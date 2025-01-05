Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Keturunan yang Belum Masuk Radar Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Sempat Dijajal Indra Sjafri!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |07:05 WIB
4 Pemain Keturunan yang Belum Masuk Radar Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Sempat Dijajal Indra Sjafri!
Million Manhoef merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang belum masuk radar Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@million.m_)
A
A
A

EMPAT pemain keturunan yang belum masuk radar Timnas Indonesia akan dibahas Okezone. Salah satunya sempat dijajal langsung oleh Indra Sjafri.

Belakangan ini, Shin Tae-yong rajin memantau pemain-pemain keturunan Indonesia di Eropa. Ia beberapa kali terlihat langsung mengunjungi calon pemain untuk dinaturalisasi menjadi WNI.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Namun, ada empat pemain yang ternyata belum masuk radar pria asal Korea Selatan itu. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini, dikompilasi dari Youtube Yussa Nugraha.

4 Pemain Keturunan yang Belum Masuk Radar Shin Tae-yong

4. Joel Piroe

Joel Piroe

Nama pemain satu ini sempat mencuat di muka publik. Piroe disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia karena salah satunya kakeknya berasal dari Suriname yang notabene banyak imigran dari Tanah Air di masa penjajahan Belanda.

Namun, Yussa mengonfirmasi pemain Leeds United ini tak punya darah keturunan Indonesia. Piroe memang keturunan Suriname tetapi asal-usulnya dari Hindia atau India.

3. Ryan Flamingo

Ryan Flamingo

Pemain satu ini juga sempat ramai di media sosial. Flamingo juga beberapa kali memberi kode dengan memasang bendera Indonesia, tanda sang pemain punya darah keturunan Tanah Air.

Yussa mengonfirmasi sang pemain punya darah keturunan dari Jawa dari buyutnya yang berasal dari Suriname. Namun, Flamingo mesti menunggu 2-5 tahun untuk dinaturalisasi lantaran pernah membela Timnas Belanda U-21.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175993/hitung_hitungan_ranking_fifa_timnas_indonesia_jika_menang_kalah_dan_seri_lawan_irak_afc-809S_large.jpg
Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Kalah dan Seri Lawan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175985/andrew_jung_mendoakan_timnas_indonesia_dan_irak_meraih_kemenangan_saat_bertemu_okezone-vzgT_large.jpg
Penyerang Persib Bandung Tak 100 Persen Dukung Timnas Indonesia Kontra Irak meski Cari Uang di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175980/2_skenario_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_via_babak_keempat_afc-m1LA_large.jpg
2 Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 via Babak Keempat Setelah Kalah dari Arab Saudi, Nomor 1 Wajib Main Sabar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175976/trio_rizky_ridho_jay_idzes_dan_justin_hubner_jadi_starter_di_laga_timnas_indonesia_vs_irak_pssi-LfVr_large.jpg
Justin Hubner Lempar Kode Jadi Starter, Patrick Kluivert Turunkan Pola 3-4-3 di Laga Timnas Indonesia vs Irak?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630879/calvin-verdonk-comeback-dipastikan-bisa-turun-lawan-timnas-irak-bpv.webp
Calvin Verdonk Comeback, Dipastikan Bisa Turun Lawan Timnas Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Komentar Jujur Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-22 Dikalahkan India
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement