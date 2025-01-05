4 Pemain Keturunan yang Belum Masuk Radar Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Sempat Dijajal Indra Sjafri!

Million Manhoef merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang belum masuk radar Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@million.m_)

EMPAT pemain keturunan yang belum masuk radar Timnas Indonesia akan dibahas Okezone. Salah satunya sempat dijajal langsung oleh Indra Sjafri.

Belakangan ini, Shin Tae-yong rajin memantau pemain-pemain keturunan Indonesia di Eropa. Ia beberapa kali terlihat langsung mengunjungi calon pemain untuk dinaturalisasi menjadi WNI.

Namun, ada empat pemain yang ternyata belum masuk radar pria asal Korea Selatan itu. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini, dikompilasi dari Youtube Yussa Nugraha.

4 Pemain Keturunan yang Belum Masuk Radar Shin Tae-yong

4. Joel Piroe





Nama pemain satu ini sempat mencuat di muka publik. Piroe disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia karena salah satunya kakeknya berasal dari Suriname yang notabene banyak imigran dari Tanah Air di masa penjajahan Belanda.

Namun, Yussa mengonfirmasi pemain Leeds United ini tak punya darah keturunan Indonesia. Piroe memang keturunan Suriname tetapi asal-usulnya dari Hindia atau India.

3. Ryan Flamingo





Pemain satu ini juga sempat ramai di media sosial. Flamingo juga beberapa kali memberi kode dengan memasang bendera Indonesia, tanda sang pemain punya darah keturunan Tanah Air.

Yussa mengonfirmasi sang pemain punya darah keturunan dari Jawa dari buyutnya yang berasal dari Suriname. Namun, Flamingo mesti menunggu 2-5 tahun untuk dinaturalisasi lantaran pernah membela Timnas Belanda U-21.