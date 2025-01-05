Menpora Dito Apresiasi Dewa 19 yang Mengalah demi Timnas Indonesia, Ungkap Permintaan ke Pengelola Stadion GBK

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mengapresiasi sikap Dewa 19 yang memutuskan menunda konsernya demi Timnas Indonesia. Namun, ia tetap mengajukan permintaan kepada pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam hal ini PPKGBK.

Dewa 19 sejatinya akan menggelar konser di SUGBK pada 18 Januari 2025. Namun band yang digawangi oleh Ahmad Dhani itu memutuskan untuk mengundurkan konser mereka ke September.

1. Mengalah

Keputusan Dewa 19 itu guna mendukung perjalanan Timnas Indonesia pada laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, Skuad Garuda akan menjamu Timnas Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025 mendatang.

Keputusan itu mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, tak terkecuali Menpora Dito. Sebab dengan memundurkan jadwal konser tersebut, maka kualitas rumput SUGBK akan tetap terjaga.

“Langkah yang diambil mas (Ahmad) Dhani dan Dewa sangat bagus dan patut diteladani,” kata Menpora Dito saat dihubungi awak media, dikutip Minggu (5/1/2025).

2. Permintaan

Tapi di sisi lain, Menpora Dito juga meminta kepada PPKGBK untuk mencari cara mutakhir dalam merawat rumput lapangan. Momentum ini diharapkan bisa membuat pihak pengurus GBK benar-benar serius dan menemukan cara terbaiknya dalam merawat rumput stadion berkapasitas 78 ribu penonton itu.