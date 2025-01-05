Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Apresiasi Dewa 19 yang Mengalah demi Timnas Indonesia, Ungkap Permintaan ke Pengelola Stadion GBK

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |02:04 WIB
Menpora Dito Apresiasi Dewa 19 yang Mengalah demi Timnas Indonesia, Ungkap Permintaan ke Pengelola Stadion GBK
Dewa 19 rela mengundurkan jadwal konser demi Timnas Indonesia (Foto: Sekretariat Negara)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mengapresiasi sikap Dewa 19 yang memutuskan menunda konsernya demi Timnas Indonesia. Namun, ia tetap mengajukan permintaan kepada pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam hal ini PPKGBK.

Dewa 19 sejatinya akan menggelar konser di SUGBK pada 18 Januari 2025. Namun band yang digawangi oleh Ahmad Dhani itu memutuskan untuk mengundurkan konser mereka ke September.

Dewa 19

1. Mengalah

Keputusan Dewa 19 itu guna mendukung perjalanan Timnas Indonesia pada laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, Skuad Garuda akan menjamu Timnas Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025 mendatang.

Keputusan itu mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, tak terkecuali Menpora Dito. Sebab dengan memundurkan jadwal konser tersebut, maka kualitas rumput SUGBK akan tetap terjaga.

“Langkah yang diambil mas (Ahmad) Dhani dan Dewa sangat bagus dan patut diteladani,” kata Menpora Dito saat dihubungi awak media, dikutip Minggu (5/1/2025).

2. Permintaan

Tapi di sisi lain, Menpora Dito juga meminta kepada PPKGBK untuk mencari cara mutakhir dalam merawat rumput lapangan. Momentum ini diharapkan bisa membuat pihak pengurus GBK benar-benar serius dan menemukan cara terbaiknya dalam merawat rumput stadion berkapasitas 78 ribu penonton itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175964/pelatih_patrick_kluivert_enggan_bicara_banyak_soal_duet_rizky_ridho_justin_hubner_di_lini_belakang_timnas_indonesia-KDFG_large.jpg
Bakal Duetkan Rizky Ridho-Justin Hubner di Laga Timnas Indonesia vs Irak? Patrick Kluivert: Kita Lihat Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175922/simak_cara_nonton_dan_link_live_streaming_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-WEfb_large.jpg
Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175913/timnas_indonesia_akan_menjalani_laga_hidup_mati_melawan_timnas_irak-47HO_large.jpg
Timnas Indonesia Jalani Hidup Mati Lawan Irak, Patrick Kluivert: Kami Akan Habis-habisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175901/timnas_indonesia_dipastikan_memakai_jersey_warna_merah_saat_menghadapi_timnas_irak-n9Qm_large.jpg
Timnas Indonesia Pakai Jersey Merah Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630811/jadwaldan-link-streaming-round-4-afc-asian-qualifiers-uea-vs-oman-timnas-indonesia-vs-irak-division-cyb.webp
JadwalÂ dan Link Streaming Round 4 AFC Asian Qualifiers: UEA vs Oman, Timnas Indonesia vs Irak diÂ VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/pbs_world_championship.jpg
Turnamen Biliar Dunia Terbesar Digelar di Bali! Saksikan PBS World Championship Series Live GTV
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement