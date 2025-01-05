Persis Solo dan Madura United Rebutan Bek Liga Super Malaysia

PERSIS Solo dan Madura United disebut saling sikut untuk merekrut Cleylton Santos. Sang bek saat ini bermain untuk klub Liga Super Malaysia Kedah Darul Aman.

1. Hengkang





Kabar tersebut diketahui lewat laporan jurnalis Zulhelmi Zainal Azam. Melalui akun X-nya, pria asal Malaysia itu melaporkan Persis dan Madura berminat karena sang pemain memutuskan untuk hengkang.

“Cleylton Santos ke Liga Indonesia, difahamkan bakal bergabung dengan Datuk Ong Kim Swee di Persis Solo atau ke Madura United selepas secara rasmi tinggalkan Kedah Darul Aman bersama dua lagi pemain Sukhrob Nurulloev dan Faiz Nasir,” cuit Zulhelmi dalam akun X pribadinya, Minggu (5/1/2024).

2. Menarik Minat

Cleylton Santos merapat ke Kedah Darul Aman pada April 2024. Namun bek berusia 31 tahun itu memutuskan hengkang kendati kontraknya baru akan berakhir pada Mei 2025.

Hengkangnya bek tengah asal Brasil itu pun menarik minat Persis Solo dan Madura United. Pasalnya dua ini diketahui memang sedang melakukan perombakan untuk memperkuat kedalaman tim dalam menatap putaran kedua Liga 1 2024-2025.