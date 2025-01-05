Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo dan Madura United Rebutan Bek Liga Super Malaysia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |13:21 WIB
Persis Solo dan Madura United Rebutan Bek Liga Super Malaysia
Persis Solo dan Madura United berebut bek Liga Super Malaysia Cleylton Santos (Foto: Instagram/@cleylton_santos)
A
A
A

PERSIS Solo dan Madura United disebut saling sikut untuk merekrut Cleylton Santos. Sang bek saat ini bermain untuk klub Liga Super Malaysia Kedah Darul Aman.

1. Hengkang

Cleylton Santos (Foto: Instagram/@cleylton_santos)

Kabar tersebut diketahui lewat laporan jurnalis Zulhelmi Zainal Azam. Melalui akun X-nya, pria asal Malaysia itu melaporkan Persis dan Madura berminat karena sang pemain memutuskan untuk hengkang.

“Cleylton Santos ke Liga Indonesia, difahamkan bakal bergabung dengan Datuk Ong Kim Swee di Persis Solo atau ke Madura United selepas secara rasmi tinggalkan Kedah Darul Aman bersama dua lagi pemain Sukhrob Nurulloev dan Faiz Nasir,” cuit Zulhelmi dalam akun X pribadinya, Minggu (5/1/2024).

2. Menarik Minat

Cleylton Santos merapat ke Kedah Darul Aman pada April 2024. Namun bek berusia 31 tahun itu memutuskan hengkang kendati kontraknya baru akan berakhir pada Mei 2025.

Hengkangnya bek tengah asal Brasil itu pun menarik minat Persis Solo dan Madura United. Pasalnya dua ini diketahui memang sedang melakukan perombakan untuk memperkuat kedalaman tim dalam menatap putaran kedua Liga 1 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/federasi_gimnastik_indonesia.jpg
FGI Pastikan Usir Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement