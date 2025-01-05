Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Harga Pasaran Terbaru Evan Dimas Usai Dilepas Persik Kediri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |05:39 WIB
Ini Harga Pasaran Terbaru Evan Dimas Usai Dilepas Persik Kediri
Simak harga pasaran terbaru Evan Dimas usai dilepas Persik Kediri (Foto: Instagram/@evhandimas)
A
A
A

INI harga pasaran terbaru Evan Dimas usai dilepas Persik Kediri. Nilainya sudah pasti turun drastic.

Ya, nasib malang menimpa salah satu gelandang terbaik Timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono. Bagaimana tidak, baru sebentar membela tim asal Kota Kediri itu, ia langsung dilepas oleh klub pada Januari 2025.

Evan Dimas

1. Turun

Parahnya lagi, Evan sama sekali belum menunjukkan kemampuannya. Tercatat, sejak didatangkan oleh manajemen, mantan kapten Timnas Indonesia U-19 itu baru sekali bermain.

Penurunan performa menjadi faktor yang diduga memicu pemutusan kerjasama ini. Selain dilihat dari minimnya menit bermain yang menjadi bukti kalah bersaing, harga pasaranya yang terus merosot juga menjadi bukti lainnya.

Melansir laman Transfermarkt, harga pasaran Evan pasca dilepas Persik adalah senilai Rp1,74 miliar. Angka ini sangat jauh berbeda dibandingkan saat tengah berada di top performa saat memperkuat Persija Jakarta 2019 yang menyentuh angka Rp6,08 miliar.

Evan Dimas dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik Indonesia pada masa jayanya. Kemampuan individu dan visi bermain menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh pemain berusia 29 tahun itu.

2. Mencuat

Nama Evan pertama kali mencuat saat membawa Timnas Indonesia U-19 menjadi juara di Piala AFF U-19 2013. Berperan sebagai kapten, pemain asal Surabaya itu juga membawa Tim Merah Putih mengalahkan Timnas Korea Selatan U-19 di Kualifikasi Piala Asia U-19 2014 dengan hattrick-nya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
