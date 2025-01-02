Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Evan Dimas Kesulitan Dapat Menit Bermain hingga Dilepas Persik Kediri

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |10:13 WIB
Penyebab Evan Dimas Kesulitan Dapat Menit Bermain hingga Dilepas Persik Kediri
Persik Kediri resmi lepas Evan Dimas. (Foto: Instagram/persikfciofficial)
A
A
A

KEDIRI – Mantan pemain Timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono telah resmi dilepas Persik Kediri usai hanya memainkan satu laga saja di Liga 1 2024-2025. Lantas apa yang membuat gelandang berusia 29 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain?

1. Dilepas karena Persaingan Ketat di Lini Tengah Persik

Menurut pemilik klub Persik Kediri, Arthur Irawan, timnya saat ini memiliki banyak pemain dengan kualitas tinggi. Hal itu membuat persaingan di skuad Persik cukup ketat dan akhirnya Evan Dimas pun terpinggirkan

“Kami percaya banyak pemain yang memiliki kualitas tinggi di dalam tim Persik Kediri saat ini dan tinggal memantapkan adaptasi. Namun tentu untuk mencapai hasil maksimal diperlukan kerja keras, kerja pintar dan juga konsistensi,” papar Arthur, dikutip dari laman resmi Persik, Kamis (2/1/2025).

“Musim ini persaingan di Liga 1 Indonesia sangat kompetitif, semua tim bisa saling mengalahkan, tetapi kami tetap harus fokus ke tim sendiri dan jangan pernah puas karena setiap laga kini sangat berbeda, yang pasti target kami tetap ingin meraih hasil yang lebih baik dibandingkan musim lalu,” tukasnya.

2. Persik Doakan yang Terbaik untuk Evan Dimas

Evan Dimas

Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide mengatakan perpisahan ini didasarkan pada keputusan manajemen klub dan sang pemain. Rospide pun mendoakan yang terbaik untuk kelanjutan karier Evan.

“Manajemen dan pemain bersepakat untuk mengakhiri kerjasama, kami mengucapkan terimakasih dan mendoakan yang terbaik untuk karier Evan Dimas kedepannya,” tutur Rospide.

Halaman:
1 2
      
