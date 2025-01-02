Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Sedih Evan Dimas yang Kontraknya Diputus Persik Kediri, Mantan Kapten Timnas Indonesia Era Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |05:56 WIB
Evan Dimas resmi dilepas Persik Kediri. (Foto: Laman resmi Persik Kediri)
A
A
A

KISAH sedih Evan Dimas yang kontraknya diputus Persik Kediri akan diulas Okezone. Manajemen skuad Macan Putih -julukan Persik Kediri- mengumumkan mengakhiri kerjasama dengan Evan Dimas yang berlangsung mulai 1 Juli 2024.

"Manajemen dan pemain bersepakat untuk mengakhiri kerjasama. Kami mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk karier Evan Dimas ke depannya," kata pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, Okezone mengutip dari laman resmi Persik Kediri, Selasa (2/1/2025).

Evan Dimas dilepas Persik Kediri. (Foto: X/@persikfckediri)

1. Cuma Sekali Main di Persik Kediri

Semenjak didatangkan dari Arema FC, Evan Dimas kesulitan mendapatkan menit tampil di Persik Kediri. Terbukti dari 17 laga yang dimainkan Persik Kediri di Liga 1 2024-2025, Evan Dimas hanya bermain satu kali.

Ia bermain satu kali saat Persik Kediri kalah 0-1 dari PSBS Biak di pekan ketujuh Liga 1 2024-2025. Dalam laga tersebut, Evan Dimas bermain 22 menit.

Setelah laga tersebut, pemain yang membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2013 ini lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ironisnya dalam enam laga terkini yang dijalani Persik Kediri di Liga 1 2024-2025, Evan Dimas gagal masuk daftar susunan pemain.

Kondisi ini kontras dengan awal-awal karier Evan Dimas sebagai pesepakbola profesional pada 2014. Ia sempat menjadi jenderal lapangan tengah klub-klub top seperti Bhayangkara FC, Selangor FC, Persija Jakarta, hingga Arema FC.

