HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

19 Pemain Top yang Ternyata Punya Nilai Pasaran Lebih Tinggi ketimbang Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Tembus Rp608,36 Miliar!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |20:10 WIB
19 Pemain Top yang Ternyata Punya Nilai Pasaran Lebih Tinggi ketimbang Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Tembus Rp608,36 Miliar!
Cristiano Ronaldo kala berlaga. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

19 pemain top yang ternyata punya nilai pasaran lebih tinggi ketimbang Cristiano Ronaldo menarik diulas. Salah satunya ada pemain yang harga pasarannya tembus Rp608,36 miliar.

Cristiano Ronaldo tidak dapat dimungkiri kini telah menjadi ikon di sepakbola Arab Saudi. Meski begitu, rupanya dirinya bukanlah pemain termahal di Saudi Pro League saat ini.

Cristiano Ronaldo

1. Buat Kejutan saat Hijrah ke Arab Saudi

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo membuat kejutan saat menandatangani kontrak fantastis bersama klub Arab Saudi, Al Nassr. Sejak saat itu, Liga Arab Saudi menjadi memiliki daya tarik tambahan yang mengundang para pemain Eropa datang ke sana.

Meski puluhan pemain bintang Eropa merapat ke Arab Saudi, eksistensi Cristiano Ronaldo sebagai bintang tidak tergoyahkan sedikit pun. Seluruh sorotan media tetap tidak bergeming dari megabintang asal Portugal peraih 5 trofi Ballon dOr itu.

Belum lama ini, Ronaldo juga berhasil meraih penghargaan sebagai Pemain Timur Tengah Terbaik 2024 dalam acara Globe Soccer Awards di Dubai. Ini menjadi bukti bahwa eksistensinya tak luntur sedikit pun.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
