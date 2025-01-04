Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs Timnas China Buat Timnas Indonesia Melesat ke Runner-up Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

HASIL imbang Timnas Arab Saudi vs Timnas China buat Timnas Indonesia melesat ke runner-up klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Laga Arab Saudi vs China yang digelar pada Kamis 20 Maret 2025 diharapkan berakhir tanpa pemenang.

Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terjaga. Sebelum membahas lebih lanjut kemungkinan laga di atas, kita kulik dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

1. Timnas Jepang Mendominasi





Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, posisi puncak ditempati Timnas Jepang dengan 16 angka. Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- unggul sembilan angka dari Australia di posisi dua (tujuh poin).

Lanjut ke posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengoleksi enam angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol.

Melihat fakta di atas, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika Timnas Indonesia menang di markas Australia, apakah skuad asuhan Shin Tae-yong langsung naik ke posisi dua?