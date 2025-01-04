Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara Asia yang Dijagokan Melaju ke Piala Dunia 2026, Nomor 1 Cuma Butuh 3 Poin Lagi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |07:03 WIB
6 Negara Asia yang Dijagokan Melaju ke Piala Dunia 2026, Nomor 1 Cuma Butuh 3 Poin Lagi!
Timnas Jepang merupakan salah satu dari enam negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
A
A
A

BERIKUT enam negara Asia yang dijagokan melaju ke Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah rival Timnas Indonesia di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Enam negara tersebut akan lolos otomatis sebagai juara dan runner-up dari tiga grup di putaran tiga. AFC atau Benua Asia mendapat 8,5 tiket dengan sisanya berasal dari putaran empat hingga playoff antar-konfederasi.

Logo Piala Dunia 2026

Lalu, siapa saja enam negara Asia yang dijagokan melaju ke Piala Dunia 2026? Simak ulasan berikut ini.

6 Negara Asia yang Dijagokan Melaju ke Piala Dunia 2026

6. Timnas Uzbekistan

Timnas Uzbekistan

Negara satu ini tengah merintis mimpi untuk menembus putaran final Piala Dunia yang pertama dalam sejarah. Uzbekistan memiliki harapan besar di Grup A.

Sejauh ini, The White Wolf sudah merebut 13 poin dari enam laga dan menduduki posisi dua. Persaingan mungkin datang dari Timnas Uni Emirat Arab yang menghuni urutan tiga dengan nilai 10.

5. Timnas Australia

Craig Goodwin menjadi bintang kemenangan Timnas Australia atas Timnas China (Foto: Instagram/@socceroos)

Negara satu ini merupkan rival Indonesia di Grup C. Sejauh ini, The Socceroos sudah mengoleksi tujuh angka dari enam pertandingan.

Persaingan di Grup C relatif sengit karena posisi tiga yang dihuni Timnas Indonesia hingga China di juru kunci sama-sama mengoleksi nilai enam! Namun, Australia punya peluang lolos cukup besar.

4. Timnas Irak

Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Tak hanya Uzbekistan, negara satu ini juga memendam hasrat lolos pertama kali ke putaran final Piala Dunia. Kans Irak cukup besar lantaran tergabung di Grup B.

Anak asuh Jesus Casas saat ini duduk di urutan dua dengan nilai 11. Mereka terpaut hanya tiga angka dari pemuncak klasemen. Pesaing ketat hadir dalam bentuk Timnas Yordania di posisi tiga dengan sembilan poin.

Halaman:
1 2 3
      
