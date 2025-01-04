Advertisement
LIGA INDONESIA

Minim Gol, Persis Solo Bidik Striker Tajam di Bursa Transfer Liga 1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |12:30 WIB
Minim Gol, Persis Solo Bidik Striker Tajam di Bursa Transfer Liga 1
Persis Solo membidik striker tajam di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@persisofficial)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee, cukup prihatin dengan ketajaman skuadnya. Untuk itu, ia membidik striker tajam pada bursa transfer Liga 1 tengah musim.

1. 11 Gol

Persis Solo

Pada putaran pertama, Laskar Sambernyawa hanya mencatatkan 11 gol dan kemasukan 26 gol. Alhasil, mereka berada di posisi ke-16 dengan 10 poin.

Ong mengatakan tambahan striker menjadi kebutuhan untuk Persis. Jadi, ia harapkan manajemen dapat mendatangkan pemain yang dibutuhkan olehnya.

"Kami hanya memerlukan penyerang yang bisa mencetak gol,” kata Ong dikutip dari laman resmi PT LIB, Sabtu (4/1/2025).

“Jika kami bisa mendapatkan pemain dengan kriteria ini, tentunya hasil kami akan lain," tukas pria asal Malaysia itu.

2. Berpengalaman

Ong mengatakan, kehadiran penyerang berpengalaman akan memberikan dampak ganda buat Persis. Pasalnya, para pemain muda bisa mencuri ilmu dari sang senior.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
