Persib Bandung Dipastikan Kehilangan 1 Pemain Kunci saat Hadapi Laga Tunda Kontra Bali United

Persib Bandung akan tampil tanpa satu pemain kunci saat menghadapi Bali United (Foto: AFC)

BANDUNG – Persib Bandung mendapat kabar buruk jelang hadapi Bali United di laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024-2025. Mereka terpaksa bermain tanpa gelandang andalan Mateo Kocijan.

Pangeran Biru akan bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 7 Januari 2025. Pertandingan tersebut sebenarnya dijadwalkan pada 1 Desember 2024.

Hanya saja, laga terpaksa ditunda karena jadwal padat Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025. Permohonan itu disetujui oleh PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

Namun di laga kontra Bali United, Persib tidak akan diperkuat Kocijan akibat akumulasi kartu kuning. Diketahui, ia mendapatkan kartu kuning keempatnya saat menghadapi Borneo FC pada pekan ke-11.

"Dia absen lawan Bali karena akumulasi. Jadi Mateo tidak bermain lawan Bali, selanjutnya bisa. Tidak masalah," kata pelatih Bojan Hodak, dikutip dari situs Persib Bandung, Sabtu (4/1/2025).