Jadi Juru Kunci, Madura United Benahi Tim Jelang Putaran 2 Liga 1 2024-2025

MADURA United terpuruk di posisi juru kunci usai putaran 1 Liga 1 2024-2025 berakhir. Mereka bertekad membenahi tim guna mendongkrak posisi keluar dari zona degradasi.

Laskar Sape Kerrab akan memaksimalkan bursa transfer pemain agar bisa bersaing dengan tim lain. Ini merupakan momentum yang wajib dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

1. Sesuai Kebutuhan

Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Annisa Zhafarina mengungkapkan klubnya akan memaksimalkan bursa transfer untuk mencari pemain baru. Namun sosok yang didatangkan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Annisa mengatakan sudah ada beberapa pemain yang dicoret oleh klub. Selain itu ada rencana sejumlah pemain akan dipinjamkan demi menambah menit bermain.

"Tentu, ada yang keluar harus ada yang masuk, kami gerak cepat untuk mencari posisi yang kami rasa kurang," ujar Annisa, dikutip Sabtu (4/1/2025).