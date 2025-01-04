Hasil Juventus vs AC Milan di Semifinal Piala Super Italia 2024: Rossoneri Menang Comeback 2-1!

RIYADH – Hasil Juventus vs AC Milan di semifinal Piala Super Italia 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (4/1/2025) dini hari WIB, itu dimenangi Rossoneri dengan skor 2-1.

Juventus unggul lebih dulu lewat Kenan Yildiz (21’). Namun, Milan bangkit di babak kedua dan menghasilkan dua gol via penalti Christian Pulisic (71’) dan bunuh diri Federico Gatti (75’).

Jalannya Pertandingan

Laga ini menjadi debut buat Sergio Conceicao menangani Il Diavolo Rosso. Sentuhan pelatih asal Portugal itu masih belum terlihat karena baru beberapa hari melatih usai Paulo Fonseca dipecat.

Kendati begitu, pertandingan berjalan cukup berimbang. Juventus melepas 10 tembakan dengan tiga tepat sasaran, sementara Milan punya 11 percobaan dan tiga yang tepat ke target.

Menariknya, gol justru langsung didapat dari percobaan pertama tepat sasaran. Bola terobosan Samuel Mbangula disambut tembakan kaki kanan Yildiz yang menaklukkan Mike Maignan di menit ke-21.

Setelah unggul, Juventus bermain cukup nyaman. Sundulan Teun Koopmeiners nyaris mengubah kedudukan menjadi 2-0 di menit ke-27 tetapi melambung.

Milan baru mendapat kans bagus di menit ke-45 saat tembakan Youssouf Fofana meleset. Semenit kemudian, upaya Yildiz digagalkan Maignan. Skor 1-0 untuk Juventus bertahan hingga rehat.

Setelah istirahat, Bianconeri kembali bermain agresif. Tembakan jarak jauh Yildiz sayangnya masih meleset di menit ke-46. Peluang Dusan Vlahovic dari dalam kotak penalti ikut melenceng di menit ke-47.