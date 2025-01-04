Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs AC Milan di Semifinal Piala Super Italia 2024: Rossoneri Menang Comeback 2-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |05:24 WIB
Hasil Juventus vs AC Milan di Semifinal Piala Super Italia 2024: <i>Rossoneri</i> Menang <i>Comeback</i> 2-1!
AC Milan menang comeback 2-1 atas Juventus di Piala Super Italia 2024 (Foto: AC Milan)
A
A
A

RIYADH – Hasil Juventus vs AC Milan di semifinal Piala Super Italia 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (4/1/2025) dini hari WIB, itu dimenangi Rossoneri dengan skor 2-1.

Juventus unggul lebih dulu lewat Kenan Yildiz (21’). Namun, Milan bangkit di babak kedua dan menghasilkan dua gol via penalti Christian Pulisic (71’) dan bunuh diri Federico Gatti (75’).

Sepakan Kenan Yildiz mengubah skor laga Juventus vs AC Milan 1-0 (Foto: X/@juventusfcen)

Jalannya Pertandingan

Laga ini menjadi debut buat Sergio Conceicao menangani Il Diavolo Rosso. Sentuhan pelatih asal Portugal itu masih belum terlihat karena baru beberapa hari melatih usai Paulo Fonseca dipecat.

Kendati begitu, pertandingan berjalan cukup berimbang. Juventus melepas 10 tembakan dengan tiga tepat sasaran, sementara Milan punya 11 percobaan dan tiga yang tepat ke target.

Menariknya, gol justru langsung didapat dari percobaan pertama tepat sasaran. Bola terobosan Samuel Mbangula disambut tembakan kaki kanan Yildiz yang menaklukkan Mike Maignan di menit ke-21.

Setelah unggul, Juventus bermain cukup nyaman. Sundulan Teun Koopmeiners nyaris mengubah kedudukan menjadi 2-0 di menit ke-27 tetapi melambung.

Milan baru mendapat kans bagus di menit ke-45 saat tembakan Youssouf Fofana meleset. Semenit kemudian, upaya Yildiz digagalkan Maignan. Skor 1-0 untuk Juventus bertahan hingga rehat.

Setelah istirahat, Bianconeri kembali bermain agresif. Tembakan jarak jauh Yildiz sayangnya masih meleset di menit ke-46. Peluang Dusan Vlahovic dari dalam kotak penalti ikut melenceng di menit ke-47.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/47/3102011/hasil-inter-milan-vs-ac-milan-di-final-piala-super-italia-2024-menang-comeback-3-2-rossoneri-juara-8xg8GQaXvS.jpg
Hasil Inter Milan vs AC Milan di Final Piala Super Italia 2024: Menang Comeback 3-2, Rossoneri Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/47/3100937/hasil-inter-milan-vs-atalanta-di-semifinal-piala-super-italia-2024-denzel-dumfries-cetak-brace-nerazzurri-melenggang-ke-final-bZHjbGeaav.jpg
Hasil Inter Milan vs Atalanta di Semifinal Piala Super Italia 2024: Denzel Dumfries Cetak Brace, Nerazzurri Melenggang ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/47/2959529/lautaro-martinez-girang-bukan-main-bawa-inter-milan-juara-piala-super-italia-3-kali-beruntun-qLP1jw3e9p.jpg
Lautaro Martinez Girang Bukan Main Bawa Inter Milan Juara Piala Super Italia 3 Kali Beruntun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/47/2958934/hasil-napoli-vs-inter-milan-di-final-piala-super-italia-2023-nerazzurri-menang-tipis-1-0-pBT09QFxRM.JPG
Hasil Napoli vs Inter Milan di Final Piala Super Italia 2023: Nerazzurri Menang Tipis 1-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630137/calvin-verdonk-absen-di-laga-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-cdg.webp
Calvin Verdonk Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement