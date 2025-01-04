Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Saksikan Pertandingan Babak 32 Besar Copa del Rey Hanya di RCTI

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |09:57 WIB
Saksikan Pertandingan Babak 32 Besar Copa del Rey Hanya di RCTI
Saksikan laga-laga 32 besar Copa del Rey 2024-2025, live dan eksklusif di RCTI (Foto: RCTI)
A
A
A

RCTI kembali menghadirkan pertandingan seru dari kompetisi sepakbola tertua dan paling bergengsi di Spanyol, Copa del Rey. Pada Babak 32 Besar, tiga tim raksasa Spanyol akan bertanding dalam laga yang dipenuhi tensi tinggi dan aksi memukau dari bintang-bintang sepak bola dunia. Jangan lewatkan pertandingan ini, yang akan disiarkan langsung hanya di RCTI!

Minggu, 5 Januari 2025 UD Barbastro vs FC Barcelona – Pukul 00.30 WIB, Live Tim paling sukses di Copa del Rey, Barcelona, akan bertemu dengan UD Barbastro, tim underdog yang siap memberikan kejutan. Meski unggul di atas kertas, Barcelona tidak akan menganggap enteng lawannya. Para pemain Barbastro akan unjuk gigi dan menantang dominasi Blaugrana dalam laga kandang yang menguntungkan.

Copa Del Rey

Minggu, 5 Januari 2025 Marbella vs Atletico Madrid – Pukul 03.00 WIB, Live Selanjutnya, giliran Atletico Madrid yang akan bertandang ke markas Marbella. Atletico lebih diunggulkan dengan skuad yang solid, tetapi Marbella tidak akan menyerah begitu saja. Bermain di kandang sendiri, Marbella memiliki keuntungan atmosfer dan dukungan suporter yang akan menjadi semangat tambahan untuk memberikan perlawanan sengit.

Selasa, 7 Januari 2025 Deportiva Minera vs Real Madrid – Pukul 00.15 WIB, Live Real Madrid, tim bertabur bintang, akan menghadapi Deportiva Minera dalam laga yang menjanjikan aksi spektakuler. Sebagai salah satu kandidat juara, Real Madrid diprediksi akan tampil dominan, namun para pemain Deportiva Minera bisa saja memberikan perlawanan tak terduga dengan strategi mereka.

Jadwal Pertandingan:

