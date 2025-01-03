Penyebab Shin Tae-yong Ogah Gunakan Pemain Naturalisasi seperti Nguyen Xuan Son yang Menggila di Piala AFF 2024

PENYEBAB Shin Tae-yong ogah menggunakan pemain naturalisasi seperti Nguyen Xuan Son yang menggila di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Sosok penyerang naturalisasi Timnas Vietnam Nguyen Xuan Son menjadi sorotan di Piala AFF 2024.

Baru bermain empat kali, penyerang yang memiliki nama asli Rafaelson ini mengemas tujuh gol. Terbaru, penyerang 27 tahun ini memborong semua gol kemenangan 2-1 Timnas Vietnam atas Thailand di leg I final Piala AFF 2024, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB.

1. Top Skor Sementara Piala AFF 2024

Nguyen Xuan Son, top skor sementara Piala AFF 2024 yang perkuat Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@aseanutdfc)

Alhasil, pemain asal Brasil ini untuk sementara duduk sebagai top skor Piala AFF 2024. Ia unggul tiga gol dari nama-nama lain yang berada di posisi dua, yang mana rata-rata telah memainkan tujuh pertandingan.

Mayoritas pencinta sepakbola Vietnam pun puas dengan program naturalisasi yang dijalankan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) maupun pemerintah mereka. Sebab, pemain yang dinaturalisasi memiliki kualitas dan langsung memberikan dampak kepada skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Berkat kesuksesan di atas, Vietnam kabarnya akan menaturalisasi lagi pemain-pemain asing yang tampil apik di Liga Vietnam. Lantas, apakah PSSI akan mengikuti langkah serupa?

2. PSSI Pernah Melakukannya pada 2010-an Awal

Medio 2010-an awal, PSSI menaturalisasi banyak pemain asing yang berkompetisi di Liga Indonesia. Beberapa di antaranya Cristian Gonzales hingga angkatan Greg Nwokolo dan Victor Igbonefo.

Proyek naturalisasi di atas pun tidak Memberikan hasil apa pun. Prestasi terbaik Timnas Indonesia hanya menjadi runner-up di Piala AFF 2010 dan hancur lebur di Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia.