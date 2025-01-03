Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Ogah Gunakan Pemain Naturalisasi seperti Nguyen Xuan Son yang Menggila di Piala AFF 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |17:44 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Ogah Gunakan Pemain Naturalisasi seperti Nguyen Xuan Son yang Menggila di Piala AFF 2024
Shin Tae-yong ogah menggunakan pemain naturalisasi seperti Nguyen Xuan Son. (Foto: ASEAN United)
A
A
A

PENYEBAB Shin Tae-yong ogah menggunakan pemain naturalisasi seperti Nguyen Xuan Son yang menggila di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Sosok penyerang naturalisasi Timnas Vietnam Nguyen Xuan Son menjadi sorotan di Piala AFF 2024.

Baru bermain empat kali, penyerang yang memiliki nama asli Rafaelson ini mengemas tujuh gol. Terbaru, penyerang 27 tahun ini memborong semua gol kemenangan 2-1 Timnas Vietnam atas Thailand di leg I final Piala AFF 2024, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB.

1. Top Skor Sementara Piala AFF 2024

Nguyen Xuan Son, top skor sementara AMEC 2024 yang perkuat Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@aseanutdfc)

Nguyen Xuan Son, top skor sementara Piala AFF 2024 yang perkuat Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@aseanutdfc)

Alhasil, pemain asal Brasil ini untuk sementara duduk sebagai top skor Piala AFF 2024. Ia unggul tiga gol dari nama-nama lain yang berada di posisi dua, yang mana rata-rata telah memainkan tujuh pertandingan.

Mayoritas pencinta sepakbola Vietnam pun puas dengan program naturalisasi yang dijalankan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) maupun pemerintah mereka. Sebab, pemain yang dinaturalisasi memiliki kualitas dan langsung memberikan dampak kepada skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Berkat kesuksesan di atas, Vietnam kabarnya akan menaturalisasi lagi pemain-pemain asing yang tampil apik di Liga Vietnam. Lantas, apakah PSSI akan mengikuti langkah serupa?

2. PSSI Pernah Melakukannya pada 2010-an Awal

Medio 2010-an awal, PSSI menaturalisasi banyak pemain asing yang berkompetisi di Liga Indonesia. Beberapa di antaranya Cristian Gonzales hingga angkatan Greg Nwokolo dan Victor Igbonefo.

Proyek naturalisasi di atas pun tidak Memberikan hasil apa pun. Prestasi terbaik Timnas Indonesia hanya menjadi runner-up di Piala AFF 2010 dan hancur lebur di Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175664/justin_hubner_minta_maaf_setelah_membuat_gaduh_kelar_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_justinhubner5-5isj_large.jpg
Bikin Gaduh Setelah Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi, Justin Hubner: Saya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175658/patrick_kluivert_siap_antar_timnas_indonesia_menang_atas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_afc-HQm4_large.jpg
Patrick Kluivert Cetak Sejarah Bikin Timnas Indonesia Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175592/timnas_indonesia_era_patrick_kluivert_sering_cetak_gol_via_eksekusi_penalti_pssi-jXE2_large.jpg
Timnas Indonesia Era Patrick Kluivert Dominan Cetak Gol Penalti ketimbang Open Play di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175587/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_hari_ini_kamis_9_oktober_2025_saudinten-B1fS_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Garuda Tertahan, Malaysia Mendekat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630211/link-live-streaming-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-skuad-garuda-menuju-piala-dunia-2026-odu.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda Menuju Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement