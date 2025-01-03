Jadwal Sisa Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Lanjut Sampai Oktober 2025?

JADWAL sisa Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone. Masih ada empat laga yang akan dilakoni pada jendela FIFA mendatang.

Indonesia tergabung di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan memainkan 10 laga secara kandang-tandang melawan Timnas Jepang, Timnas Bahrain, Timnas Arab Saudi, dan Timnas China.

1. Empat Laga Sisa

Enam pertandingan sudah dilakoni sejak September 2024. Itu artinya, tersisa empat pertandingan lagi yang akan dijalani anak asuh Shin Tae-yong.

Dua di antaranya akan digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Indonesia dijadwalkan menyambangi Sydney untuk menantang Australia (20 Maret) dan menjamu Bahrain di Jakarta (25 Maret).

Setelah itu, dua laga berikutnya akan dijalani pada Juni 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan menyambut China (5 Juni) dan mengunjungi markas Jepang (10 Juni) pada laga pamungkas.

2. Perpanjang Sampai Oktober?

Saat ini, Indonesia mengumpulkan enam poin dari enam laga di posisi tiga. Mereka terpaut satu angka saja dari Australia di urutan dua dengan nilai tujuh. Namun, jumlah itu sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China!