Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Unik Tijjani Reijnders, Gelandang AC Milan Keturunan Indonesia yang Tak Disangka Jadi Juragan Properti di Belanda

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |16:00 WIB
Kisah Unik Tijjani Reijnders, Gelandang AC Milan Keturunan Indonesia yang Tak Disangka Jadi Juragan Properti di Belanda
Tijjani Reijnders kala membela AC Milan. (Foto: AC Milan)
A
A
A

KISAH unik Tijjani Reijnders akan diulas Okezone. Gelandang AC Milan keturunan Indonesia ini tak disangka jadi juragan properti di Belanda.

Tijjani Reijnders sendiri jadi sorotan dunia karena kariernya yang kian gemilang usai resmi gabung AC Milan. Pesepakbola kelahiran 29 Juli 1998 di Zwolle, Belanda ini bergabung ke AC Milan dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai sekira 20 juta euro plus tambahan.

Tijjani Reijnders

Reijnders telah menandatangani kontrak lima tahun dengan AC Milan, bernilai sekira 1,7 juta euro bersih per musim. Gelandang berkewarganegaraan Belanda itu sebelumnya bersinar untuk klub AZ Alkmaar dengan mencetak tujuh gol dan memberikan 12 assist dalam 54 pertandingan di semua kompetisi.

Di balik kariernya yang ciamik, ada kisah menarik dalam kehidupan Tijjani Reijnders. Dia diketahui juga sukses dalam usahanya di dunia properti.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (3/1/2025), Okezone telah merangkum kisah unik Tijjani Reijnders, sebagai berikut.

Kisah Unik Tijjani Reijnders

Dalam wawancaranya bersama Milan TV, Tijjani menceritakan tentang latar belakangnya sebagai sosok yang mempunyai darah Indonesia. Dia mengaku ada pengaruh bagi tumbuh kembangnya hingga kini.

“Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya orang Belanda. Saya dan saudara saya adalah campuran. Putra saya Xavien adalah perpaduan yang luar biasa karena istri saya berasal dari Irak," ujar Tijjani Reijnders.

"Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Dari budaya Belanda, saya belajar untuk tetap membumi, dan dari sisi Indonesia, saya belajar untuk sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan dan capai," lanjutnya.

Ibu Tijjani Reijnders, Angelina Lekatompessy, adalah orang Indonesia. Sosoknya berasal dari Maluku, yang menikah dengan Martin Reijnders, mantan pesepakbola Belanda. Selain menjadi pesepakbola, ia juga diketahui mempunyai bisnis menjadi juragan kontrakan atau properti di Belanda.

Dalam kutipan Voetbal Primeur, Reijnders mengeluarkan setidaknya 1,2 juta euro atau sekitar Rp19,8 miliar untuk properti tersebut. Awalnya properti itu dijual seharga 1,249 juta euro atau sekira Rp20,6 miliar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630137/calvin-verdonk-absen-di-laga-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-cdg.webp
Calvin Verdonk Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement