Kisah Unik Tijjani Reijnders, Gelandang AC Milan Keturunan Indonesia yang Tak Disangka Jadi Juragan Properti di Belanda

KISAH unik Tijjani Reijnders akan diulas Okezone. Gelandang AC Milan keturunan Indonesia ini tak disangka jadi juragan properti di Belanda.

Tijjani Reijnders sendiri jadi sorotan dunia karena kariernya yang kian gemilang usai resmi gabung AC Milan. Pesepakbola kelahiran 29 Juli 1998 di Zwolle, Belanda ini bergabung ke AC Milan dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai sekira 20 juta euro plus tambahan.

Reijnders telah menandatangani kontrak lima tahun dengan AC Milan, bernilai sekira 1,7 juta euro bersih per musim. Gelandang berkewarganegaraan Belanda itu sebelumnya bersinar untuk klub AZ Alkmaar dengan mencetak tujuh gol dan memberikan 12 assist dalam 54 pertandingan di semua kompetisi.

Di balik kariernya yang ciamik, ada kisah menarik dalam kehidupan Tijjani Reijnders. Dia diketahui juga sukses dalam usahanya di dunia properti.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (3/1/2025), Okezone telah merangkum kisah unik Tijjani Reijnders, sebagai berikut.

Kisah Unik Tijjani Reijnders

Dalam wawancaranya bersama Milan TV, Tijjani menceritakan tentang latar belakangnya sebagai sosok yang mempunyai darah Indonesia. Dia mengaku ada pengaruh bagi tumbuh kembangnya hingga kini.

“Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya orang Belanda. Saya dan saudara saya adalah campuran. Putra saya Xavien adalah perpaduan yang luar biasa karena istri saya berasal dari Irak," ujar Tijjani Reijnders.

"Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Dari budaya Belanda, saya belajar untuk tetap membumi, dan dari sisi Indonesia, saya belajar untuk sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan dan capai," lanjutnya.

Ibu Tijjani Reijnders, Angelina Lekatompessy, adalah orang Indonesia. Sosoknya berasal dari Maluku, yang menikah dengan Martin Reijnders, mantan pesepakbola Belanda. Selain menjadi pesepakbola, ia juga diketahui mempunyai bisnis menjadi juragan kontrakan atau properti di Belanda.

Dalam kutipan Voetbal Primeur, Reijnders mengeluarkan setidaknya 1,2 juta euro atau sekitar Rp19,8 miliar untuk properti tersebut. Awalnya properti itu dijual seharga 1,249 juta euro atau sekira Rp20,6 miliar.