Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Bela Timnas Belanda, Tijjani Reijnders Besar dengan Dipengaruhi Budaya Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |01:00 WIB
Meski Bela Timnas Belanda, Tijjani Reijnders Besar dengan Dipengaruhi Budaya Indonesia
Pemain Timnas Belanda, Tijjani Reijnders. (Foto: Instagram/tijjanireijnders)
A
A
A

PEMAIN AC Milan, Tijjani Reijnders, mengakui budaya Indonesia banyak pengaruhi masa kecilnya hingga menjadi sosok seperti sekarang ini. Jadi, meski ia membela Timnas Belanda, hatinya tetap mencintai Indonesia.

1. Bangga Memiliki Darah Indonesia

Tijjani Reijnders diketahui merupakan pemain sepak bola yang memiliki keturunan Belanda-Indonesia. Ayah Tijjani, Martin Reijnders merupakan orang Belanda.

Sedangkan sang Ibu, Angelina Lekatompessy merupakan orang Indonesia yang berdarah Maluku. Dia menceritakan, campuran budaya dari Ayah dan Ibunya berpengaruh untuk hidupnya.

"Ibu saya berasal dari Indonesia, ayah saya dari Belanda. Jadi saya dan adik-adik saya berdarah campuran," kata Tijjani dikutip dari kanal YouTube AC Milan, Jumat (27/12/2024).

"Dan Xavien (anak Tijjani dan Marina) itu lebih unik lagi (darah) campurannya, karena istri saya (Marina) mempunyai darah Irak," sambungnya.

Tijjani Reijnders

2. Tijjani Reijnders Besar Turut Dipengaruhi Budaya Indonesia

Kakak Eliano Reijnders itu menuturkan, campuran budaya itu sangat bagus untuknya. Tijjani mengatakan, akulturasi berhasil membentuk dirinya seperti sekarang ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661983/cerita-sukses-diva-renatta-jayadi-raih-emas-dan-pecahkan-rekor-di-sea-games-ada-andil-keluarga-ozi.webp
Cerita Sukses Diva Renatta Jayadi Raih Emas dan Pecahkan Rekor di SEA Games, Ada Andil Keluarga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/02/liam_rosenior.jpg
Terungkap! Calon Pelatih Chelsea Liam Rosenior Ternyata Fans Berat MU dan Sir Alex Ferguson
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement