HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Kegagalan ke Olimpiade Paris 2024 Terulang, PSSI Bakal Persiapkan Timnas Indonesia U-23

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |00:44 WIB
Tak Mau Kegagalan ke Olimpiade Paris 2024 Terulang, PSSI Bakal Persiapkan Timnas Indonesia U-23
Timnas Indonesia U-23 bakal dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi Piala Asia U-23 2027. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Kegagalan Timnas Indonesia U-23 bermain di Olimpiade Paris 2024 telah menyadarkan pihak PSSI bahwa mereka juga perlu menyiapkan skuad Garuda Muda. Karena itu, PSSI berniat mempersiapkan dengan matang Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U-23 2027.

1. PSSI Bakal Persiapkan Timnas Indonesia U-23 dengan Baik

Sebagaimana diketahui, cabang olahraga sepak bola Indonesia gagal mentas di Olimpiade Paris 2024 seusai menelan kekalahan pada laga kualifikasi terakhir kontra Guinea dengan skor 0-1, Mei lalu. Padahal, jika Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil meraih kemenangan di situ, maka Timnas Indonesia dipastikan akan tampil di Paris.

"Kami hanya terpaut satu pertandingan untuk lolos kualifikasi Olimpiade Paris 2024 (saat itu). Akan tetapi, itu sudah berlalu," kata Erick Thohir dikutip dalam video di unggahan Instagram pribadinya @erickthohir, Jumat (27/12/2024).

"Dalam dua tahun ke depan tepatnya pada 2027, ada Piala Asia U-23 yang juga menjadi kualifikasi untuk ke Olimpiade. Jadi, kami harus memulai program dari sekarang," tegasnya.

2. Masih Sakit Hati Timnas Indonesia U-23 Gagal ke Olimpiade Paris 2024

Ketum PSSI, Erick Thohir

Pada saat itu, Indonesia harus berhadapan dengan Guinea karena gagal meraih posisi ketiga pada Piala Asia U-23 2024. Marselino Ferdinan dan kolega tunduk dari Irak dengan skor 1-2.

Halaman:
1 2
      
