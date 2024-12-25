Kaleidoskop 2024: Tembus Semifinal Piala Asia U-23 2024 hingga Nyaris Lolos Olimpiade Paris, Timnas Indonesia U-23 Mulai Tunjukkan Taring di Asia

KALEIDOSKOP 2024 kali ini membahas perjuangan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di ajang Piala Asia U-23 2024. Turnamen itu menjadi salah satu momen terbaik di 2024 karena skuad Garuda Muda berhasil menunjukkan taringnya di Asia.

Bahkan Timnas Indonesia nyaris saja menembus Olimpiade Paris 2024 karena berhasil bertarung hingga ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Lantas bagaimana ceritanya?

Sempat Diragukan, Timnas Indonesia U-23 Curi Perhatian sejak Fase Grup

Piala Asia U-23 2024 digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Dalam kompetisi itu, Timnas Indonesia berada di pot 4, sehingga saat pembagian grup pun Garuda berada di grup yang berisikan tim-tim kuat.

Tepatnya Timnas Indonesia U-23 menempati Grup A bersama Australia, Yordania, dan tuan rumah Qatar. Melihat komposisi grup itu, awalnya Timnas Indonesia U-23 diragukan bisa lolos ke perempatfinal.

Apalagi status Timnas Indonesia U-23 kala itu adalah debutan alias baru pertama kali mengikuti ajang Piala Asia U-23. Meski begitu, pelatih Shin Tae-yong nyatanya tak takut, apalagi ia membawa 23 pemain terbaiknya untuk Piala Asia U-23 2024.

Menarinya, nama-nama yang dipanggil STY adalah para pemain yang sebelumnya sudah biasa dipanggil untuk Timnas Indonesia senior. Hal itu dapat terjadi karena Shin Tae-yong memang sudah sering memainkan pemain muda (U-23) di tim senior.

Jadi, ada nama-nama pemain top yang mengisi skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Sebut saja seperti Rizky Ridho, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Justin Hubner, Rafael Struick, Pratam Arhan, Ernando Ari, hingga Nathan Tjoe-A-On.

Terlihat nama-nama di atas merupakan langganan pemain senior Timnas Indonesia. Kondisi itu pun membuat STY tak kesulitan untuk memadukan Timnas Indonesia.