HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil 3 Pemain Naturalisasi Era Luis Milla di Timnas Indonesia, Bagaimana Hasilnya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |15:17 WIB
Shin Tae-yong Panggil 3 Pemain Naturalisasi Era Luis Milla di Timnas Indonesia, Bagaimana Hasilnya?
Shin Tae-yong pernah panggil 3 pemain naturalisasi era Luis Milla ke Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

LUIS Milla pernah menangani Timnas Indonesia pada 2017-2018. Dalam periode tersebut, Luis Milla sempat mengandalkan empat pemain yang sempat melalui proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), yakni Ezra Walian, Ilija Spasojevic, Stefano Lilipaly dan Beto Goncalves.

1. Stefano Lilipaly dan Beto Goncalves Paling Tajam

Beto Goncalves pernah memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2018. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Beto Goncalves pernah memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2018. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Ezra Walian menjadi ujung tombak Timnas Indonesia U-23 asuhan Luis Milla di SEA Games 2017. Sayangnya dari enam pertandingan, Ezra Walian yang jebolan akademi Ajax Amsterdam hanya mencetak satu gol.

Sementara Ilija Spasojevic, pernah dimainkan saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Guyana pada 25 November 2017. Dalam laga tersebut, Spaso mencetak satu gol sekaligus membantu Timnas Indonesia menang 2-1 atas Guyana.

Bagaimana dengan Stefano Lilipaly dan Beto Goncalves? Dua nama ini masuk ke dalam dua dari tiga pemain senior Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2018. Meski keduanya sama-sama mencetak empat gol, langkah Timnas Indonesia U-23 asuhan Luis Milla rontok di 16 besar.

2. Shin Tae-yong Panggil 3 Nama di Antaranya

Ilija Spasojevic saat memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022

(Ilija Spasojevic saat memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022)

Setelah Luis Milla tidak diperpanjang kontrak pada akhir 2018, Shin Tae-yong masuk menangani Timnas Indonesia pada Desember 2019. Selama lima tahun menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil tiga dari empat pemain naturalisasi era Luis Milla ke Timnas Indonesia.

Mereka ialah Stefano Lilipaly, Ezra Walian dan Ilija Spasojevic. Tenaga Spaso diandalkan Shin Tae-yong di ajang Piala AFF 2022. Dari lima laga, penyerang kelahiran Montenegro ini mengemas satu gol dan satu assist.

Halaman:
1 2
      
