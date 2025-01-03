Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harga Pasaran Terbaru Pratama Arhan Usai Dilepas Klub Suwon FC

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |10:52 WIB
Segini Harga Pasaran Terbaru Pratama Arhan Usai Dilepas Klub Suwon FC
Simak harga pasaran Pratama Arhan usai dilepas Suwon FC (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

SEGINI harga pasaran terbaru Pratama Arhan usai dilepas klub Suwon FC. Ternyata nilainya turun!

Suwon FC resmi melepas Arhan. Kontrak pemain Timnas Indonesia tersebut tak diperpanjang untuk musim kedua.

Pratama Arhan dilepas Suwon FC

1. Minim Menit Bermain

Hal tersebut tidak terlepas dari pencapaian Arhan yang kurang apik bersama Suwon FC. Pemain asal Blora itu hanya dua kali tampil sepanjang musim 2024 di semua kompetisi.

Kepastian Arhan dilepas Suwon FC muncul pada Rabu 1 Januari 2025. Mereka mendoakan yang terbaik untuk suami dari selebgram Azizah Salsha tersebut.

“Arhan meninggalkan tim. Klub tidak melupakan dedikasi sang pemain di dalam dan luar lapangan. Terima kasih,” bunyi pernyataan resmi Suwon FC.

2. Harga Pasaran

Dilepasnya Arhan dari Suwon FC ternyata berdampak pada harga pasaran. Eks PSIS Semarang itu kini ditaksir memiliki harga pasaran Rp2,61 miliar menurut Transfermarkt.

