HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Geber Latihan Awal Tahun, Fokus Tatap Putaran Kedua Liga 1 dan ASEAN Club Championship 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |17:44 WIB
Borneo FC Geber Latihan Awal Tahun, Fokus Tatap Putaran Kedua Liga 1 dan ASEAN Club Championship 2024-2025
Para pemain Borneo FC kala berlatih. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

BORNEO FC geber latihan awal tahun. Mereka fokus tatap putaran kedua Liga 1 2024-2025 dan juga mempersiapkan diri guna mentas di ASEAN Club Championship 2024-2025.

Borneo FC langsung tancap gas menggeber latihan menjelang putaran kedua Liga 1 2024-2025. Manajer Tim Borneo FC, Farid, juga mengatakan sesi latihan awal tahun ini dilakukan untuk persiapan kompetisi ASEAN Club Championship (ACC) 2024-2025.

Borneo FC

1. Borneo FC Raih Hasil Kurang Maksimal

Borneo FC meraih hasil kurang memuaskan di putaran pertama Liga 1 2024-2025. Tim besutan Pieter Huistra itu mengakhiri putaran pertama di urutan kedelapan setelah sempat bertengger di papan atas.

Bahkan, dalam dua pertandingan terakhir, Pesut Etam -julukan Borneo FC- menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya (1-2) dan Persik Kediri (0-4). Borneo FC pun serius menatap kompetisi di putaran kedua.

Farid mengatakan tim sudah mulai berlatih di Training Ground Lok Bahu, Samarinda, Kalimantan Timur per hari ini, Jumat (3/1/2025). Selain mempersiapkan putaran kedua, Borneo FC juga mematangkan mesin sebelum melakoni laga lanjutan ACC.

“Jadi besok tim sudah memulai kembali latihan. Banyak hal harus dibenahi dan dievaluasi dalam tim untuk mencapai target di musim ini,” kata Farid dikutip dari laman resmi Borneo FC, Jumat (3/1/2025).

“Makanya kami akan berbenah untuk putaran kedua nanti. Pastinya kami juga fokus untuk tiap pertandingan di ACC,” tambahnya.

