Resmi Tinggalkan Klub China, Matheus Pato Balik Lagi ke Borneo FC?

SAMARINDA - Pesepakbola asal Brasil, Matheus Pato telah resmi meninggalkan Shandong Taishan yang bermain di Liga China. Menariknya, kepergian Pato itu justru dikaitkan dengan mantan klubnya, yakni Borneo FC.

Ya, Pato dikabarkan bakal kembali lagi membela Borneo FC. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra pun mengaku akan senang saja jika Pato memperkuat tim berjuluk Pesut Etam tersebut kembali.

1. Pernah Jadi Bagian Borneo FC

Ya, sebelum bermain di Liga China brsama Shandong Taisah, Pato pernah berkiprah bersama Pesut Etam pada Liga 1 2022-2023. Pemain itu pun sempat menjadi top skor Liga 1 dengan 25 gol.

Dengan kemampuannya itu, Borneo jelas akan menyambut baik jika Pato berniat kembali ke Borneo FC. Peter Huistra optimis pemain itu akan menambah kekuatan tim kebanggaan warga Samarinda itu jika bergabung di jendela transfer paruh musim Liga 1 2024-2025.

"Tentu saja jika memungkinkan, saya menyukainya," kata Pieter Huistra dilansir dari laman Borneo FC, Rabu (1/1/2025).