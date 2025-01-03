Ingin seperti Arne Slot, Jordy Wehrmann Optimis Bisa Lebih Sukses sebagai Pelatih ketimbang Pemain

PEMAIN keturunan Indonesia, Jordy Wehrmann, sudah tahu apa yang akan dilakukannya usai tak lagi menjadi pesepakbola profesional. Tepatnya pemain Madura United itu berniat akan menjadi pelatih usai memutuskan pensiun.

Wehrmann pun menjadikan Arne Slot sebagai inspirasi. Bahkan ia yakin bisa lebih sukses sebagai pelatih ketimbang pemain seperti sekarang ini.

1. Hubungan Jordy Wehrmann dengan Arne Slot

Wehrmann dan Slot pernah bekerja sama saat berada di Feyenoord pada musim 2021 lalu. Itu menjadi musim perdana Slot. Disisi lain, itu menjadi musim terakhir bagi Wehrmann karena hengkang ke FC Luzern.

Kendati demikian, gelandang keturunan Indonesia itu sempat merasakan dilatih oleh Slot. Wehrmann pun sangat terkesan dengan sosok pelatih berkepala plontos itu. Terbukti Slot sukses membawa Feyenoord meraih kesuksesan, sampai akhirnya kini melatih tim sebesar Liverpool.

Berawal dari situ, Wehrmann mengaku ingin melanjutkan kariernya nanti sebagai seorang pelatih. Gelandang Madura United ini berharap bisa mengikuti jejak Slot yang kita tahu saat ini juga sukses membawa Liverpool tampil trengginas di Liga Inggris 2024/2025.

“Saya akan mengambil lisensi kepelatihan saya nanti. Saya selalu tertarik dengan hal ini,” ungkap Wehrmann, dilansir dari Voetbal Primeur, Jumat (3/1/2025).