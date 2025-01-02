Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20 langsung ditantang Iran U-20 di laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Berdasarkan jadwal yang telah dirilis AFC, laga Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI.

Duel ini krusial bagi kedua tim terkait lolos atau tidaknya mereka ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Sebab, seperti biasa, laga pertama biasanya menentukan mental sebuah tim di laga-laga selanjutnya.

1. Sama-Sama Pernah Juara Piala Asia U-20

Timnas Indonesia berjuang lolos ke Piala Dunia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Baik Timnas Indonesia U-20 dan Iran U-20 memiliki sejarah manis di ajang dua tahunan ini. Timnas Indonesia U-20 pernah juara pada 1961. Saat itu, Timnas Indonesia U-20 keluar sebagai juara bersama Myanmar.

Penetapan juara bersama ini karena laga Timnas Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 berakhir imbang di waktu normal. Berhubung belum mengenal masa perpanjangan waktu, hasil di waktu normal pun yang dijadikan rujukannya.

Iran U-20 bahkan lebih gila lagi. Negara yang kini tergabung ke dalam Federasi Sepakbola Asia Tengah ini empat kali menjadi juara Piala Asia U-20, tepatnya pada 1973, 1974, 1975 dan 1976, alias empat tahun berturut-turut!

2. Tidak Terkalahkan di Kualifikasi

Iran U-20 dan Timnas Indonesia U-20 sama-sama tidak terkalahkan di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri menang 4-0 atas Maladewa, menggilas Timor Leste 3-1 dan bermain 1-1 dengan Yaman.