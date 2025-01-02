Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |06:32 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-20 menghadapi Iran U-20 di laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga dilangsungkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI.

Setelah menjalani pemusatan latihan di Jepang pada November 2024, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dijadwalkan berkumpul pada awal bulan ini. Berdasarkan bocoran yang dirilis Persib Bandung, Timnas Indonesia U-20 dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Surabaya pada 5-20 Januari 2025.

1. Ikut Turnamen Mini di Surabaya

Setelah itu, Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan akan mengikuti turnamen mini yang juga digelar di Surabaya pada 20-31 Januari 2025. Sejauh ini belum diketahui siapa saja lawan Timnas Indonesia U-20 di turnamen mini yang dilangsungkan di Surabaya.

Namun, ada potensi lawan-lawan yang dihadapi merupakan sejumlah peserta Piala Asia U-20 2025. Karena itu, pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri mesti memanfaatkan semua laga uji coba demi mendapatkan komposisi terbaik.

2. Gagal Diperkuat Tim Geypens dan Dion Markx

Tim Geypens (kanan) gagal perkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@erickthohir)

Tim Geypens (kanan) gagal perkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@erickthohir)

Proses naturalisasi Tim Geypens dan Dion Markx awalnya diharapkan rampung pada Januari 2025, atau satu bulan sebelum Piala Asia U-20 2025 dimulai. Namun karena DPR sedang masa reses, Timnas Indonesia U-20 otomatis gagal diperkuat dua pemain berdarah Belanda-Indonesia tersebut.

Padahal, kehadiran Tim Geypens dan Dion Markx dapat meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia U-20 demi merealisasikan mimpi lolos ke Piala Dunia U-20 2025. Dalam pola 3-4-3 racikan indra Sjafri, Tim Geypens fasih diperankan sebagai wing back kiri. Sementara Dion Markx, dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan bersama Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge.

Halaman:
1 2
      
