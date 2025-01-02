Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Vietnam vs Thailand di Final ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini, Live di GTV!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |05:25 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Vietnam vs Thailand di Final ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini, Live di GTV!
Timnas Vietnam dan Thailand bentrok di final ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: GTV)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Vietnam vs Thailand di leg I final ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Vietnam pada Kamis (2/1/2025) mulai pukul 20.00 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di GTV!

Setelah masing-masing melakoni enam pertandingan, Vietnam dan Thailand akhirnya lolos ke final AMEC 2024. Skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- mencatatkan lima menang dan satu imbang sebelum tampil di final.

Nguyen Xuan Son, top skor sementara AMEC 2024 yang perkuat Timnas Vietnam. (Foto: VFF)

Nguyen Xuan Son, top skor sementara AMEC 2024 yang perkuat Timnas Vietnam. (Foto: VFF)

Sementara Thailand, mencatatkan lima menang dan satu kalah dari jumlah laga yang sama. Siapakah di antara dua negara ini yang keluar sebagai raja Asia Tenggara di edisi kali ini?

Pertarungan final akan berlangsung dalam dua leg. Final leg ! akan mempertemukan Vietnam dan Thailand di kandang Vietnam pada hari ini, Kamis, (2/1/2025) pukul 19.00 WIB.

Sementara itu, final leg II yang menjadi penentuan juara akan digelar di kandang Thailand pada Minggu, 5 Januari 2025 mulai pukul 19.00 WIB. Akankah Vietnam berhasil mencetak gelar ketiganya sepanjang sejarah atau Thailand kembali menunjukan dominasinya? Jangan lewatkan Laga panas berkelas ini!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
