Bukan Legenda Timnas Belanda, Ini Sosok Panutan Terbesar di Kehidupan Jay Idzes

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |01:07 WIB
SEBAGAI pesepakbola yang lahir dan besar di Belanda, Jay Idzes ternyata tak menjadikan legenda Timnas Belanda sebagai salah satu panutan dalam hidupnya. Sebab menurut bek Timnas Indonesia itu, sosok panutan dalam hidupnya adalah ibu kandungnya sendiri.

1. Perjalanan Hidup Jay Idzes

Jay Idzes merupakan salah satu bek bertalenta yang sudah dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu mengalami perkembangan karier yang signifikan meski masih berusia muda.

Jay sempat berkarier sebagai pemain futsal, sebelum memilih untuk menekuni sepak bola. Selama karier seniornya, dia sudah membela total tiga klub mulai dari FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, dan tim yang dibelanya saat ini, Venezia FC.

2. Sosok Ibu Hal Terpenting di Kehidupan Jay Idzes

Jay mengatakan semua keputusan yang diambilnya, terutama dalam karier, sangat dipengaruhi oleh keluarganya. Pemain keturunan Semarang ini mengakui panutan terbesarnya dalam hidup adalah sang Ibu.

Jay Idzes

“Sejujurnya, (panutan) saya adalah ibu saya sendiri,” kata Jay dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Kamis (2/1/2025).

