Jay Idzes Tulis Pesan Menyentuh Jelang Tahun Baru 2025: Jangan Berhenti Percaya

JAY Idzes menulis pesan menyentuh jelang Tahun Baru 2025. Ia meminta siapa saja untuk jangan berhenti percaya.

Pesan itu diunggah oleh Jay dalam akun Instagram pribadinya (@jayidzes), Selasa (31/12/2024). Iamengirim pesan terang untuk kepada para pendukungnya untuk tetap percaya dan mendukungnya dalam situasi apa pun.

“Terima kasih telah selalu mendukung kami. Kami akan selalu bekerja keras dan yang terpenting, Never Stop Believing (Jangan berhenti percaya),” tulis Jay dalam unggahan tersebut, dikutip pada Selasa (31/12/2024).

“Sampai jumpa di tahun 2025,” tambah takarir tersebut.

1. Lembaran Manis

Selama tahun 2024, Jay telah mencatatkan lembaran manis dalam karier sepak bolanya. Pada Maret, ia berhasil mencatatkan debut untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bek berusia 24 tahun itu langsung mencuri perhatian karena penampilan solidnya bersama Skuad Garuda. Bahkan, Jay berhasil mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia dalam kemenangan atas Timnas Vietnam 3-0 pada Maret 2024.

Setelah itu, Jay juga berhasil mengantar Timnas Indonesia ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk kali pertama. Penampilan apiknya bersama Tim Merah Putih menular ke pencapaiannya bersama Venezia FC.