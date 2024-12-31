Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Tulis Pesan Menyentuh Jelang Tahun Baru 2025: Jangan Berhenti Percaya

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |20:43 WIB
Jay Idzes Tulis Pesan Menyentuh Jelang Tahun Baru 2025: Jangan Berhenti Percaya
Jay Idzes menulis pesan menyentuh jelang Tahun Baru 2025 (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAY Idzes menulis pesan menyentuh jelang Tahun Baru 2025. Ia meminta siapa saja untuk jangan berhenti percaya.

Pesan itu diunggah oleh Jay dalam akun Instagram pribadinya (@jayidzes), Selasa (31/12/2024). Iamengirim pesan terang untuk kepada para pendukungnya untuk tetap percaya dan mendukungnya dalam situasi apa pun.

Jay Idzes berusaha menutup pergerakan Scott McTominay di laga Napoli vs Venezia FC

“Terima kasih telah selalu mendukung kami. Kami akan selalu bekerja keras dan yang terpenting, Never Stop Believing (Jangan berhenti percaya),” tulis Jay dalam unggahan tersebut, dikutip pada Selasa (31/12/2024).

“Sampai jumpa di tahun 2025,” tambah takarir tersebut.

1. Lembaran Manis

Selama tahun 2024, Jay telah mencatatkan lembaran manis dalam karier sepak bolanya. Pada Maret, ia berhasil mencatatkan debut untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bek berusia 24 tahun itu langsung mencuri perhatian karena penampilan solidnya bersama Skuad Garuda. Bahkan, Jay berhasil mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia dalam kemenangan atas Timnas Vietnam 3-0 pada Maret 2024.

Setelah itu, Jay juga berhasil mengantar Timnas Indonesia ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk kali pertama. Penampilan apiknya bersama Tim Merah Putih menular ke pencapaiannya bersama Venezia FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174200/simak_adu_gaji_marselino_ferdinan_dengan_pratama_arhan-2CrR_large.jpg
Adu Gaji Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Siapa Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174189/simak_adu_harga_pasaran_pemain_termahal_arab_saudi_firas_al_buraikan_dengan_jay_idzes-GfKn_large.jpg
Adu Harga Pasaran Pemain Termahal Arab Saudi Firas Al-Buraikan dengan Jay Idzes, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/51/3173743/simak_kata_kata_mathew_baker_usai_tanda_tangan_kontrak_profesional_dengan_melbourne_city_fc-t71I_large.jpg
Kata-Kata Mathew Baker Usai Tanda Tangan Kontrak Profesional dengan Melbourne City
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/51/1628941/raih-emas-di-china-timnas-esports-indonesia-lanjutkan-tren-juara-menuju-sea-games-2025-eeg.webp
Raih Emas di China, Timnas Esports Indonesia Lanjutkan Tren Juara Menuju SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/12/bek_timnas_indonesia_kevin_diks_4.jpg
Timnas Indonesia Vs Arab Saudi Disiarkan di Mana? Fans Garuda Bisa Nonton Gratis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement