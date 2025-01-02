Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pasang Tato Berbahasa Indonesia, Tristan Gooijer Ngebet Bela Garuda?

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |00:02 WIB
Pasang Tato Berbahasa Indonesia, Tristan Gooijer Ngebet Bela Garuda?
Pemain keturunan Indonesia, Tristan Goojier. (Foto: Instagram/tristangoojier)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Tristan Goojier mengirimkan kode keras untuk segera membela Timnas Indonesia. Pasalnya pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru-baru ini memamerkan tato baru dengan berbahasa Indonesia yang bertuliskan Keluarga.

Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya (@tristangooijer). Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chad de Jong.

“K E L U A R G A,” tulis unggahan seniman tato Chad de Jong dalam Instagram (@maestro.ink) disertakan dengan emotikon bendera merah putih, dikutip pada Kamis (2/1/2025).

1. Kode Keras Ingin Bela Timnas Indonesia?

Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela Timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya.

Tato Tristan Goojier

Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175184/timnas_indonesia-kyzD_large.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Jalan Terjal Skuad Garuda Ubah Mimpi Jadi Realita Tampil di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175175/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-PVux_large.jpg
Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Akmal Marhali: Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175156/ole_romeny-i9oM_large.jpg
Patrick Kluivert Buka-bukaan Kondisi Ole Romeny Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Siap Tempur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175151/emil_audero-Dmes_large.jpg
Bawa-Bawa Maarten Paes, Patrick Kluivert Ungkap Perasaan Campur Aduknya saat Emil Audero Absen Bela Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629569/timnas-indonesia-vs-arab-saudi-dan-irak-jordi-amat-garuda-harus-siap-1000-persen-vhi.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak, Jordi Amat: Garuda Harus Siap 1.000 Persen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement