Pasang Tato Berbahasa Indonesia, Tristan Gooijer Ngebet Bela Garuda?

PEMAIN keturunan Indonesia, Tristan Goojier mengirimkan kode keras untuk segera membela Timnas Indonesia. Pasalnya pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru-baru ini memamerkan tato baru dengan berbahasa Indonesia yang bertuliskan Keluarga.

Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya (@tristangooijer). Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chad de Jong.

“K E L U A R G A,” tulis unggahan seniman tato Chad de Jong dalam Instagram (@maestro.ink) disertakan dengan emotikon bendera merah putih, dikutip pada Kamis (2/1/2025).

1. Kode Keras Ingin Bela Timnas Indonesia?

Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela Timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya.

Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.