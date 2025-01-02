Ole Romeny Sudah Tiba di Inggris Rampungkan Proses Transfer ke Oxford United, Bakal Teken Kontrak 3,5 Tahun!

OLE Romeny dikabarkan sudah tiba di Inggris. Calon pemain Timnas Indonesia itu pun akan segera teken kontrak dengan Oxford United selama 3,5 tahun.

Ya, Ole Romeny dilaporkan sudah berada di Inggris untuk merampungkan proses transfer dengan Oxford United. Jika semua berjalan mulus, Romeny akan segera membela tim kasta kedua Liga Inggris itu.

1. Sudah Ramai Diisukan Pindah ke Oxford United

Kepindahan Romeny dari FC Utrecht ke Oxford United memang sudah menjadi rahasia umum. Proses perpindahan striker berusia 24 tahun itu pun dilaporkan bakal segera rampung.

Menurut laporan Voetbal Primeur, Kamis (2/1/2025), pihak Romeny saat ini sedang menyelesaikan tahapan-tahapan akhir. Calon pemain Timnas Indonesia itu bahkan sudah berada di Inggris untuk menjalani tes medis.

“Saat ini, proses finalisasi tengah berlangsung di Oxford. Romeny telah tiba di Inggris untuk menyelesaikan diskusi terakhir dan menjalani tes medis,” tulis Voetbal Primeur dalam artikelnya, Kamis (2/1/2025).