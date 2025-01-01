Shin Tae-yong Ungkap Pesan Tahun Baru 2025 untuk Sepakbola Indonesia

Shin Tae-yong punya pesan Tahun Baru 2025 untuk sepakbola Indonesia (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap pesan Tahun Baru 2025 untuk persepakbolaan Indonesia. Hal itu disampaikan lewat akun media sosial Instagram @shintaeyong7777, Rabu (1/1/2025).

Shin menyambut 2025 dengan suka cita. Ia berpesan agar publik sepakbola Indonesia terus bersatu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

1. Saling Menguatkan

Shin meminta publik sepakbola Tanah Air saling menguatkan. Pasalnya, Skuad Garuda akan dihadapkan banyak tantangan pada 2025.

"Mari menjadi satu untuk sepakbola Indonesia, Jaya," kata Shin dilansir dari laman Instagram pribadinya @shintaeyong7777, Rabu (1/1/2025).

“Selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga semuanya bahagia, sehat, dan sukses di 2025," sambung pria asal Korea Selatan itu.

2. Berjuang

Saat ini Timnas Indonesia sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan kali pertama Tim Merah Putih mencapai fase itu.