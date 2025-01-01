Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap Pesan Tahun Baru 2025 untuk Sepakbola Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |21:08 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Pesan Tahun Baru 2025 untuk Sepakbola Indonesia
Shin Tae-yong punya pesan Tahun Baru 2025 untuk sepakbola Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap pesan Tahun Baru 2025 untuk persepakbolaan Indonesia. Hal itu disampaikan lewat akun media sosial Instagram @shintaeyong7777, Rabu (1/1/2025).

Shin menyambut 2025 dengan suka cita. Ia berpesan agar publik sepakbola Indonesia terus bersatu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

1. Saling Menguatkan

Shin meminta publik sepakbola Tanah Air saling menguatkan. Pasalnya, Skuad Garuda akan dihadapkan banyak tantangan pada 2025.

"Mari menjadi satu untuk sepakbola Indonesia, Jaya," kata Shin dilansir dari laman Instagram pribadinya @shintaeyong7777, Rabu (1/1/2025).

“Selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga semuanya bahagia, sehat, dan sukses di 2025," sambung pria asal Korea Selatan itu.

2. Berjuang

Saat ini Timnas Indonesia sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan kali pertama Tim Merah Putih mencapai fase itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175184/timnas_indonesia-kyzD_large.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Jalan Terjal Skuad Garuda Ubah Mimpi Jadi Realita Tampil di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175175/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-PVux_large.jpg
Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Akmal Marhali: Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175156/ole_romeny-i9oM_large.jpg
Patrick Kluivert Buka-bukaan Kondisi Ole Romeny Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Siap Tempur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175151/emil_audero-Dmes_large.jpg
Bawa-Bawa Maarten Paes, Patrick Kluivert Ungkap Perasaan Campur Aduknya saat Emil Audero Absen Bela Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/50/1629595/ketua-koi-tak-ada-dualisme-organisasi-tinju-amatir-di-indonesia-yang-diakui-internasional-hanya-perbati-wax.jpg
Ketua KOI: Tak Ada Dualisme Organisasi Tinju Amatir di Indonesia, yang Diakui Internasional Hanya Perbati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement