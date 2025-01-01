Pemain Brighton & Hove Albion Siap Bela Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Bahagia?

PEMAIN Brighton & Hove Albion, Joel Veltman, siap membela Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Joel Veltman saat diwawancara My Heritage DNA medio 2020.

“Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia,” kata Joel Veltman yang fasih bermain sebagai fullback kanan dan bek tengah ini, Okezone mengutip dari My Heritage DNA.

Aksi Joel Veltman di laga Brighton vs Manchester City. (Foto: Instagram/@joelveltman)

“Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia,” lanjut pesepakbola kelahiran Velsen, Belanda, pada 15 Januari 1992 ini.

Sosok yang memawancara Joel Veltman juga menjabarkan darah Indonesia yang dimiliki Joel Veltman. Darah Indonesia yang dimiliki Joel Veltman berasal dari kakek dan nenek buyutnya.

“Kami mengetahui kakek buyut Anda Lammert Bracht mengabdi pada kerajaan Belanda-Tentara Indonesia. Sementara nenek buyut Anda, Jacoba van der Kamp lahir di Indonesia, yang mana masih menjadi wilayah jajahan Belanda. Itu menjelaskan kalau Anda memiliki darah Indonesia,” kata sang pewawancara kepada Joel Veltman.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Joel Veltman masih eligible memperkuat Timnas Indonesia? Sayangnya, pesepakbola 32 tahun ini sudah tidak bisa membela Timnas Indonesia.