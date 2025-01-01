Pelatih Setuju, Kevin Diks Segera Gabung Trabzonspor!

KEVIN Diks segera bergabung dengan Trabzonspor di bursa transfer musim dingin 2025. Pelatih Senol Gunes sudah setuju mendatangkannya dan manajemen akan bergerak dalam negosiasi.

Kontrak Diks bersama FC Copenhagen akan berakhir pada Juni 2025. Sampai saat ini, belum ada titik terang dari kedua belah pihak terkait perpanjangan kontrak. The Lions wajib harap-harap cemas akan situasi ini.

1. Dibidik Klub Eropa

Sebab, pemain Timnas Indonesia masuk dalam radar klub-klub besar Eropa. Jika tak kunjung mencapai kesepakatan, setidaknya FC Copenhagen harus melepas Diks di bursa transfer Januari 2025 jika tak ingin kehilangan cuma-cuma.

Salah satu tim yang tertarik memakai jasa Diks adalah klub Turki, Trabzonspor. Rumor ini juga sudah berhembus cukup kencang. Bordo-Maviller itu dikabarkan sangat serius untuk mendatangkan sang bek.

Menurut laporan media Turki, Karadenizdesonnokta, transfer Diks menemui titik terang. Dilaporkan juga saat ini pihak manajemen sedang bergerak cepat untuk mengamankan jasa bek berdarah Maluku itu setelah mendapat persetujuan dari Gunes.

“Trabzonspor telah mencapai kemajuan signifikan dalam transfer Kevin Diks untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim dingin,” tulis Karadenizdesonnokta dalam artikelnya, dikutip Rabu (1/1/2025).