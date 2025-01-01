Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Nick Kuipers yang Punya Optimistis Persib Bandung Juara Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |03:33 WIB
Kisah Nick Kuipers yang Punya Optimistis Persib Bandung Juara Liga 1 2024-2025
Nick Kuipers kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KISAH Nick Kuipers menarik diulas. Sebab, bek asing Persib Bandung ini optimis Nick Kuipers punya feeling timnya juara Liga 1 2024-2025. Terbukti, saat ini Maung Bandung pemuncak klasemen sementara.

Persib Bandung bahkan memastikan diri menjadi juara paruh musim, meski masih menyisakan satu pertandingan laga tunda. Pasalnya, poinnya lebih besar dibandingkan peserta lainnya.

Persib Bandung

1. Disambut Antusias Nick Kuipers

Nick Kuipers sambut antusias kesuksesan Persib Bandung kini menduduki posisi puncak klasemen Liga 1 2024-2025. Pasalnya, perjuangan keras dilakukan para pemain untuk bisa mencapai kesuksesan ini.

“Tentu saja bagus bisa berada di sana (puncak klasemen), kami berjuang sejak awal musim untuk berada di sana,” kata Nick Kuipers, Senin 30 Desember 2024.

Meski demikian, bek asal Belanda ini merasa Persib Bandung belum memainkan permainan terbaiknya. Bahkan, hampir dari seluruh pertandingan yang telah dilakoni.

“Jadi ada banyak hal yang harus diperbaiki di putaran kedua,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/50/1629115/sekjen-asian-boxing-sebut-cuma-perbati-yang-diakui-secara-internasional-vfx.webp
Sekjen Asian Boxing Sebut Cuma Perbati yang Diakui Secara Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_32.jpg
Ranking FIFA Timnas Indonesia Meroket jika Hancurkan Arab Saudi: Usir Vietnam!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement