Kisah Nick Kuipers yang Punya Optimistis Persib Bandung Juara Liga 1 2024-2025

KISAH Nick Kuipers menarik diulas. Sebab, bek asing Persib Bandung ini optimis Nick Kuipers punya feeling timnya juara Liga 1 2024-2025. Terbukti, saat ini Maung Bandung pemuncak klasemen sementara.

Persib Bandung bahkan memastikan diri menjadi juara paruh musim, meski masih menyisakan satu pertandingan laga tunda. Pasalnya, poinnya lebih besar dibandingkan peserta lainnya.

1. Disambut Antusias Nick Kuipers

Nick Kuipers sambut antusias kesuksesan Persib Bandung kini menduduki posisi puncak klasemen Liga 1 2024-2025. Pasalnya, perjuangan keras dilakukan para pemain untuk bisa mencapai kesuksesan ini.

“Tentu saja bagus bisa berada di sana (puncak klasemen), kami berjuang sejak awal musim untuk berada di sana,” kata Nick Kuipers, Senin 30 Desember 2024.

Meski demikian, bek asal Belanda ini merasa Persib Bandung belum memainkan permainan terbaiknya. Bahkan, hampir dari seluruh pertandingan yang telah dilakoni.

“Jadi ada banyak hal yang harus diperbaiki di putaran kedua,” tegasnya.