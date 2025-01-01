Respons Arema FC Naik ke Papan Atas dan Buka Kans Juara di Liga 1 2024-2025

AREMA FC kini naik ke papan atas klasemen Liga 1 2024-2025. Dengan begitu, mereka buka kans juara Liga 1 2024-2025.

Ya, Arema FC menyodok ke papan atas klasemen sementara Liga 1. Kemenangan atas Semen Padang ini membuat Singo Edan saat ini berada posisi 4 klasemen sementara dengan torehan 28 poin.

Jumlah poin itu membuka peluang Singo Edan menyemarakkan persaingan di papan atas klasemen. Poin itu membuat Arema FC berselisih tiga poin dengan posisi tiga yang diisi Persija Jakarta, dengan berselisih 31 poin.

Sementara itu, Arema FC berselisih 9 poin dengan posisi kedua yang diisi Persebaya dengan 37 poin. Arema berselisih 10 poin dari Persib Bandung yang ada di posisi puncak klasemen sementara.

1. Reaksi Caretaker Arema FC

Caretaker Arema FC, Kuncoro, menyampaikan, tak ingin berandai-andai dahulu untuk berbicara kans juara liga pasca kemenangan di laga tandang. Apalagi, tim asal Malang itu baru saja kehilangan pelatih kepalanya, Joel Cornelli, usai didepak manajemen karena hasil kurang memuaskan di tiga terakhirnya.

"Itu kalau ada peluang kita akan pegang, tapi yang penting kita nggak usah ngincar juara dulu," kata Kuncoro, saat dikonfirmasi, pada Senin 30 Desember 2024.

Baginya, tim harus berada di posisi atas dahulu, dan menapaki setapak demi setapak pertandingan. Terlebih, saat ini memang baru putaran pertama yang berjalan, sehingga masih ada 17 laga di putaran kedua yang harus dijalani.

"Yang penting kita naik-naik dulu, kalau akhir-akhir nanti kita bisa apa itu ya teruskan" ucap dia.